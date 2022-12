Ukrajinskom veleposlanstvu u Zagrebu poslan je krvavi paket sa životinjskim očima. Slične pošiljke adresirane su na ukrajinska diplomatska predstavništva u još nekoliko europskih zemalja. Još se istražuje tko je iza krvavih paketa.

Ukrajinsko veleposlanstvo u Zagrebu odbilo je preuzeti sumnjivu poštansku pošiljku. Iz Ministarstva vanjskih poslova u Kijevu već im je stiglo upozorenje da su druga ukrajinska diplomatska predstavništva u više europskih zemalja zaprimila pošiljke sa sumnjive adrese, a u krvavom paketu su bile životinjske oči.

Iz MUP-a su poručili da se kriminalističko istraživanje nastavlja, a pošiljka/pismo je u posjedu policije te će se prema njemu postupati s ciljem utvrđivanja podrijetla i sastava.

''Postoje određeni tragovi koje će se tražiti na tim omotnicama. To mogu biti biološki tragovi, neki drugi tragovi, poseban rukopis, posebni načini izvršenja - modus operandi posebnih skupina ili grupa koje to rade na takav način. Sigurno je da će slijediti suradnja policija s obzirom na to da se ovo dogodilo u više zemalja'', objasnio je stručnjak za sigurnost Tonći Prodan.

Pošiljke poslane s iste adrese stigle su i u ukrajinska veleposlanstva u Španjolskoj, Mađarskoj, Nizozemskoj, Italiji i Poljskoj, kao i nekim generalnim konzulatima.

''Nekakve oči ili organ bilo koje životinje na neki način sugerira prijetnju. Ne moraju to nužno biti nekakve skupine koje bi bile upravljane ili dirigirane iz Rusije, to mogu biti mentalno poremećene osobe ili neke treće skupine koje imaju određene druge interese'', kazao je Prodan.

U Hrvatskom saboru ipak sumnjaju u povezanost slučaja s ratom u Ukrajini.

''Neke zemlje su se istaknule u potpori Ukrajini, poput Poljske, poput Hrvatske. S te strane logike možda je to i pokušaj zastrašivanja nas'', nagađa saborski zastupnik iz Kluba Socijaldemokrata Domagoj Hajduković.

Drugi ističu problem obezglavljenosti hrvatskih obavještajnih službi pa tako saborski zastupnik Hrvatskih suverenista Željko Sačić: ''Gdje bi sad naša vojno obavještajna služba trebala imati ključnu riječ, mi se nemamo na koga osloniti''.

Traži se i sazivanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost, a SDP-ov Arsen Bauk kaže: ''Sad je zadnja minuta sudačke nadoknade, ali recimo da ako se već nisu sastali danas da nije kasno ni sutra. Pozivam da konačno i taj sustav profunkcionira''.

Španjolsku je proteklih dana zapljusnuo val pisama bombi. Jedno je stiglo i u ukrajinsko veleposlanstvo u Madridu pri čemu je ozlijeđen jedan dužnosnik. Zasad nije poznato jesu li pisma bombe povezana s krvavim pošiljkama.

