Cure novi detalji o montruoznom otkriću tijela koje je šokiralo Hrvatsku. Jedan od svjedoka očevida opisao je u kakvom stanju je bilo tijelo Jasmine Dominić, koje je nakon gotovo 20 godina pronađeno u škrinji sestrine obiteljske kuće.

"Bila je gola. Tijelo joj je bilo svinuto u koljenima, ruke su bile uz tijelo. Nikakvu ozljedu nisam vidio. Kosa je bila dobra. Bila je čak crvena u licu, ali ja sam na samo nekoliko minuta podigao poklopac škrinje i zaklopio ga. Nikad tako nešto nisam vidio", rekao je za Jutarnji list svjedok očevida u Novoj ulici 29 u mjestu Palovec pored Čakovca.

Isti svjedok kaže da je u kući, gdje je u subotu prijepodne u škrinji otkriveno tijelo Jasmine Dominić (23), proveo sat i pol vremena tijekom očevida. Kaže, policija je čitavu kuću pretražila, a škrinja je već bila izvučena na hodnik kad je on stigao.

"Inače je bila pod stepenicama, nije se tamo mogla niti skroz otvoriti, ali ja sam podigao poklopac samo malo i brzo zatvorio", dodao je isti svjedok.

"Godinama sam sumnjao, ali nisam imao dokaza..."

Drugi mještanin Palovca tvrdi za Jutarnji kako je cijelo vrijeme sumnjao da nešto nije u redu te da Smiljana Srnec, Jasminina sestra, nikad nije dala da se ta škrinja pomakne. No kad su se pred Smiljaninom kućom pojavila policija i hitna, samo je rekao svojoj supruzi: "To je to!"

"Godinama sam sumnjao, ali nisam imao dokaza... Kao dijete, bio sam često u njihovoj kući, igrao se s Jacom, kako su zvali Jasminu, ali od 1999. nisam ušao u tu kuću. Jednom sam naišao kad su se ona i Jasmina nešto posvađale. Jasmina je istrčala iz kuće na dvorište i rekla: ‘Bježimo, ona će nas oboje ubiti!’ Taj pogled, te oči, pjena joj je išla na usta", priča mještanin Pavlovca.

Posljednji put Jasminu je vidio, kaže, krajem 1999. ili početkom 2000. godine i dodaje da joj se otad gubi svaki trag, da je jednostavno samo nestala.

Rođak supruga osumnjičene za ubojstvo tvrdi: "Ivica sigurno nije znao za to"

Podsjetimo, tijelo Jasmine Dominić, prema neslužbenim informacijama, pronašao je budući zet Smiljane Srnec, koja je osumnjičena za ubojstvo svoje sestre te da je njezino tijelo skrivala gotovo dva desetljeća u škrinji u vlastitoj obiteljskoj kući. Nestanak Jasmine Dominić prijavljen je tek 2005. godine.

Palovcem je od trenutka pronalaska tijela zavladala tuga, a Dragutin Srnec, rođak supruga osumnjičene Smiljane Srnec, za Novu TV je rekao da je uvjeren kako njegov rođak Ivica Srnec sigurno nije znao za to.

Sve oči uprte u nalaz obdukcije

Monstruozni zločin potresao je cijeli međimurski kraj, a slučaj nastavlja istraživati policija. Članovi Jasminine obitelji za vrijeme istrage uvjeravali su ih, kažu, da im se Jasmina redovito javljala.

"Opravdanja su bila da je otišla na brod, da je otišla u inozemstvo. Govorili su da se ona javljala, dosta su nas odvlačili u drugu stranu", rekao je u ponedjeljak glasnogovornik PU međimurske Nenad Risek.

Smiljani Srnec, glavnoj i jedinoj osumnjičenoj za ubojstvo Jasmine Dominić, u ponedjeljak je produžen pritvor.

Budući da je pronađeno tijelo bilo godinama zaleđeno, nalaz obdukcije još uvijek se čeka. Što se sve može očekivati od nalaza obdukcije za Novu TV komentirao je poznati hrvatski stručnjak za sudsku medicinu i kriminalistiku prof. dr. Dušan Zečević.

Nakon nalaza obdukcije osumnjičena za ubojstvo bit će dovedena u prostore Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu, gdje će biti i ispitana.

"Očekujemo da će biti u skorom roku dovršena i nalaz dostavljen državnom odvjetništvu. O konkretnim potezima u dosadašnjem tijeku postupka ne mogu govoriti", rekao je u ponedjeljak Darko Galić, glasnogovornik ŽDO Varaždin.

Policija bila u kući, ali u zamrzivač nisu gledali

Čakovečka policija Jasminin nestanak posljednjih godina istraživala je nekoliko puta. Bili su u obiteljskoj kući gdje je pronađeno tijelo, ali zamrzivač nikada nisu provjeravali.

"Teško je očekivati da bi možda na tom dijelu tražili osobu. Ne, nismo imali takve informacije zbog kojih bismo posumnjali da se tijelo tamo nalazi. Mi smo niz osoba imali na poligrafskom testiranju, tako da ne mogu govoriti o tome", rekao je Risek.

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu tražilo je izuzeće iz slučaja odvjetnika Davorina Zlatareka, koji je osumnjičenoj dodijeljen po službenoj dužnosti. Zlatarek je u vrijeme istrage nestanka obnašao funkciju općinskog državnog odvjetnika, pa je njegovo izuzeće traženo zbog mogućeg sukoba interesa.

Tko će biti novi odvjetnik osumnjičene, još nije poznato.