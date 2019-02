Nakon što je u Palovcu pokraj Čakovca u subotu u zamrzivaču u obiteljskoj kući pronađeno duboko smrznuto žensko tijelo pitanje je što može pokazati obdukcija nakon gotovo dva desetljeća.

O ovoj temi reporter Dnevnika Nove TV Andrija Jarak razgovara s prof. dr. Dušanom Zečevićem, poznatim hrvatskim stručnjakom za sudsku medicinu i kriminalistiku i bivšim predstojnikom Zavoda za sudsku medicinu.

Može li se nakon toliko godina raditi obdukcija na ovakvome tijelu?

Ovisi samo o okolnostima u kojima je tijelo bilo. Ako je bilo u takvim okolnostima da nije bilo postmortalnih promjena, do truleži, raspadanja tkiva, ako je tijelo sačuvano, onda je odgovor da.

Što se vještači u ovakvim situacijama, na osnovu čega se mogu izvući uzorci?

U ovakvim slučajevima prvo moramo naći uzrok smrti, a on se utvrđuje obdukcijom. Dalje, da li se nađu ozljede, koje ozljede, imaju li veze s uzrokom smrti, jer ponekad ozljeda ne mor a biti izrok smrti. dakle to je ono što treba obdukcijom napraviti. dsruga stvar, ako je uzrok smrti ozljeda, onda vidjeti kako je nastala, kojim putem, kojim sredstvom i da li je smrt bila trenutačna ili je nastupila kasnije, da li je moguće da je pružena liječnička intervencija, to su sve ona pitanja koja dolaze kod vještančenja.

Što u ovakvim situacijama najviše pomaže - je li to kosa, vlasište, krv, analiza kostiju?

Čitavo tijelo. Obdukcija je obavezna napraviti se na čitavom tijelu, glava, prsni koš, trbuh, a ako treba, još i ekstremitete, u slučaju da treba naći metak ili neku drugu ozljedu, poput ubodne rane, što je proširena obdukcija. To je standardno, sve se gleda.

Može li se nakon obdukcije utvrditi točno vrijeme smrti, može li se reći prije koliko je godina to bilo?

Ne. To možemo reći približno, ali to dolazi u obzir kod ekshumacija gdje po stanju posmrtnih ostataka možemo reći gdje se nalazilo mrtvo tijelo. Jer, do skeletizacije tijela u zemlji može doći za tri do pet godina, a ako je tijelo na zemlji, zbog djelovanja životinja, skeletizacija može nastupiti već nakon 10 do 15 dana.

Obdukcija se radi u čakovečkoj bolnici. Zbog čega nije rađena na Zavodu za sudsku medicinu? Je li to uobičajena praksa?

Jest. U Varaždinu je jedna kolegica koja je kod nas specijalizirala, ima dugo iskustvo i ona je uvijek s nama u kontaktu, konzultira se s nama i vjerujem da će ona to dobro učiniti.

Zamrzivač, 15 godina u kući, ukućani pokraj toga svaki dan prolaze. Je li vas ovo iznenadilo?

Iznenadilo bi svakoga, svakog normalnog čovjeka. Ima puno pitanja koja bi se mogla postaviti.

Nije bilo neugodnog mirisa, to je kućni zamrzivač.

To dihta, to nema kontakta sa zrakom, zato i je zamrzivač. Ako je to ledenica koja ima oko minus 18 stupnjeva Celzija, onda je to tijelo zaleđeno.

