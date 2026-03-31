Svjedok na suđenju braći Mamić: "Bez Marija Mamića ne bi bilo transfera Guele u Dinamo"

U nastavku suđenja Zdravku Mamiću i ostalima u tzv. aferi "Dinamo 2" grčki menadžer Lefteris Sidiropoulos u utorak je izjavio kako bez Maria Mamića ne bi bilo transfera igrača Francka Manga Guele u Dinamo, a uvjet za trasnfer bio je prodaja igračevih "prava imidža" Mamićevoj tvrtki.

Sidiropoulos je u iskazu, koji je na engleskom jeziku dao na osječkom Županijskom sudu, naveo kako je 2007. godine Guela bio jedan od najboljih igrača grčke lige, i za njega je bilo zainteresirano nekoliko klubova, među kojima i zagrebački Dinamo, čija je kontakt osoba bio Mario Mamić.

Potvrdio je kako je Guela svoja prava imidža prenio na tvrtku Maria Mamića "Real Sports Managment", te da je to bio nužan preduvjet za nastavak započetih pregovora o transferu.

"Mario mi je dao taj ugovor o prodaji prava imidža njegovoj tvrtki i rekao da se to mora potpisati ako želimo nastaviti pregovore. Guela je želio otići iz Grčke i želio je to potpisati, a Mario mi je rekao da će mu, nakon što potpiše taj ugovor, dati i neki novac", posvjedočio je Sidiropoulos.

Ustvrdio je kako ne zna za koliki je iznos Guela prodao svoja prava imidža, jer o novcu nisu razgovarali. Također mu nije poznato je li Mario Mamić igraču stvarno dao neki novac, kojeg je ranije spominjao, a on je, kao igračev agent, od Dinama dobio proviziju za posredovanje u transferu.

Tužiteljstvo: Dinamo oštećen za 500.000 eura

USKOK sumnja kako su tvrtka "Real Sport Management Limited", čiji je vlasnik bio Mario Mamić i bivši Dinamov direktor Damir Vrbanović, 12. srpnja 2007. godine sklopili ugovor u kojem je navedeno da će Dinamo za otkup igračkih prava Francka Manga Guele tom trgovaĉkom društvu platiti iznos od 500.000 eura.

Tužiteljstvo navodi kako se u spisu nalazi i ugovor između Francka Manga Guele i tvrtke "Real Sport Managment" iz kojeg proizlazi da je ta tvrtka vlasnik cjelokupnih prava igrača i to u razdoblju u kojem igrač ima profesionalni ugovor s Dinamom.

USKOK smatra kako se radi o nevjerodostojnom i antidatiranom dokumentu, sačinjenom dva mjeseca prije nego što je realiziran transfer toga igrača u Dinamo, a da iz iskaza svjedoka, među kojima je i igrač Franck Manga Guela, proizlazi kako igrač nikada nije prepustio svoja igraĉka prava trgovaĉkom društvu "Real Sport Management".

Stoga je, smatra tužiteljstvo, u tom slučaju Dinamo oštećen za 500.000 eura, što je neosnovano isplaćeno tvrtki "Real Sport Management", budući to društvo ni na koji naĉin nije sudjelovalo u transferu igraĉa Francka Mange Guele u Dinamo, niti je bilo vlasnik njegovih igraĉkih prava.

S obzirom da je Ustavni sud 2022. godine, zbog povrede prava na nepristrano suđenje, ukinuo pravomoćnu presudu protiv bivšeg "Dinamovog" direktora Damira Vrbanovića u tzv. predmetu "Dinamo 1", Sudsko vijeće odlučilo je kako će se ponovljeni postupak spojiti s predmetom "Dinamo 2". Vrbanović je danas izjavio kako se ne smatra krivim, dok će obranu iznositi na kraju postupka.

Vrbanovićeva obrana suglasila se s prijedlogom USKOK- a za čitanjem materijalne dokumentacije, ali se usprotivila čitanju iskaza ranije ispitanih svjedoka i vještaka, kako je predložilo tužiteljstvo.

S obzirom da se ponovljeni postupak vodi pred izmijenjenim sudskim vijećem, obrana smatra kako bi se čitanjem ranijih iskaza svjedoka i vještaka okrivljeniku ponovno povrijedilo pravo na nepristrano suđenje, te da se samo nesporednim ispitivanjem može utvrditi vjerodostojnost svjedoka, među kojima su Dejan Lovren, Mirko Barišić, Nikky Arthur Vuksan, Vlatka Peras i Tomislav Marčinko.

Vrbanović: Sudsko vijeće ima krivu percepciju

Okrivljeni Vrbanović ocijenio je kako u prvom postupku Sudsko vijeće nije dovoljno kvalitetno sagledalo ukupan kontekst događanja i imalo je krivu percepciju o nekim stvarima.

"U prethodnom postupku neke naše primjedbe tada nisu bile uzete u obzir, a vrlo su bitne, kao što su aneksi ugovora igrača, koji daju drugo svijetlo na sam postupak. Ovdje se radi samo o 15 svjedoka, što Sud može obaviti u kratkom roku, pa se ne može govoriti o odugovlačenju postupka", pojasnio je Vrbanović.

Sudsko vijeće o prijedlozima tužiteljstva i obrane odlučit će naknadno, a nova glavna rasprava zakazana je za 13. travnja.

U tzv. aferi "Dinamo 2", za izvlačenje novca iz kluba u sklopu zločinačkog udruženja, uz Zdravka i Zorana Mamića, koji su u bijegu u BiH, i kojima se sudi u odsutnosti, optužnicom su obuhvaćeni Zdravkov sin Mario Mamić, bivši Dinamov direktor Damir Vrbanović, poduzetnici Sandro Stipančić i Igor Krota te menadžer Nikky Arthur Vuksan.

USKOK tereti Zdravka Mamića da je, od prosinca 2004. do prosinca 2015. godine, ostale okrivljenike organizirao u zločinačko udruženje te da su klub oštetili sklapanjem fiktivnih ugovora između "Dinama" i više stranih tvrtki, iz Velike Britanije, Švicarske, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Svetog Vincenta i Grenadina, Belizea, Hong Konga, Gibraltara i Sjedinjenih Američkih Država te ispostavljanjem računa o plaćanju nepostojećih usluga za transfere igrača, koje je Dinamo plaćao.

Izmijenjenom optužnicom USKOK tereti Zdravka Mamića i ostale okrivljenike da su kaznenim djelima NK Dinamo oštetili za 25,8 milijuna eura, a da je zagrebački klub neosnovano obvezan na plaćanje još milijun eura. Tužiteljstvo tereti okrivljenike da su taj novac dijelili između sebe i koristili za svoje potrebe.

Potkraj listopada 2023. godine okrivljenik Vuksan je priznao krivnju i nagodio se s USKOK-om pa je, temeljem sporazuma stranaka, osuđen na godinu dana zatvora, uvjetno na pet godina. Krivnju je, potkraj studenog 2023. godine priznao i okrivljeni poduzetnik Igor Krota, koji je, nakon nagodbe s USKOK-om, osuđen na devet mjeseci zatvora, što je zamijenjeno radom za opće dobro.

Krivnju su u prosincu 2024. godine priznali Mario Mamić i poduzetnik Sandro Stipanćić, pa su i osuđeni, temeljem sporazuma s USKOK-om. Mario Mamić je bezuvjetno osuđen na godinu i četiri mjeseca zatvora, a poduzetnik Sandro Stipančić na 11 mjeseci zatvora, što je zamijenjeno radom za opće dobro.