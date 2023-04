Svi traže veće plaće. Čak su i vatrogasci najavili prosvjede, no do njih zasad ipak neće doći.

U svakom trenutku spremni su na intervenciju, neke i po život opasne. Vatrogascima u Šibeniku bliži se i sezona.

"Ljeto je pred nama, problem su sezonski vatrogasci kojih nemamo dovoljno, vidjet ćemo kako ćemo ovu sezonu izgurati", rekao je Mario Milovac iz Javne vatrogasne postaje Šibenik.

Postati vatrogasac i nije primamljivo, barem kada su plaće u pitanju. "Plaće su jako jako niske, primjerice vatrogasac koji se zaposlio u našoj vatrogasnoj postrojbi je dobio 710 eura", dodao je Milovac.

Traže povišicu i najavljuju prosvjede, a pripremaju ih medicinske sestre. Iako im je premijer jučer rekao da ih neće primiti.

"Razgovaramo stalno, nije to sad neki sport doći do premijera pa će se sve riješiti", poručio je premijer Andrej Plenković.

Od zahtjeva za sastankom ne odustaju, donosi reporterka Dnevnika Nove TV Srna Bijuk.

"Nije primjerena takva izjava za predsjednika Vlade, mi razgovaramo je to je istina, ali neki razgovaraju malo više. Deset posto ja mislim da je minimalno", rekao je Stjepan Topolnjak iz samostalnog sindikata u zdravstvu.

Isti dan kada medicinske sestre krenu u prosvjede 3. svibnja, tada će i suci odlučiti o svojim mjerama upozorenja. Odbili su povećanje osnovice za osam posto svim sucima i 26 posto za suce prvog stupnja.

"Prvostupanjski suci na općinskim sudovima zarađuju u protuvrijednosti bivših 11, 12 tisuća kuna. Mi imamo pravo isključivo i samo na plaću, ako je to već tako onda to mora biti da ne ugrožava našu neovisnost i dignitet", rekao je Marijan Bitanga iz Udruge hrvatskih sudaca.

Veću plaću traže i oni s najmanjim plaćama na sudovima. Od zapisničara, referenata, ali i namještenika.

"Nekakva prosječna plaća je oko 600 eura, a de ne govorimo o namještničkim koje su ispod razine minimalne plaće. Traže povećanje od 400 eura", objasnila je Iva Šušković iz sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske.

Sada se uključuju i učitelji.

U pregovorima s javnim i državnim službenicima osim regresa, božićnice i uskrsnice tražit će i povećanje osnovice. Za koliko, još odlučuju.

"Vlada je sa svoje strane malo dolila ulja na vatru jer je problem krenula rješavati parcijalno, selektivno, primajući jedne, odbijajući druge", poručio je Željko Stipić iz sindikata Preporod.

Sve je krenulo od velikog liječničkog prosvjeda, nakon kojeg su uspjeli dobiti povećanje plaća. Domino efekt je krenuo – svoju povišicu žele svi i žele čim prije.

"Kako stvari stoje u ovome trenutku, vatrogasci neće prosvjedovati, no još uvijek se ne može reći da je to konačna odluka.

U protekle tri godine otkako je donesen zakon o vatrogastvu nijednoj od 75 javnih vatrogasnih postrojbi u čitavoj Hrvatskoj plaća se nije obračunavala po istoj osnovici", rekao je reporter Dnevnika Nove TV Ivan Čorkalo.

"Minimalna plaća je iznosila od 600 eura pa nadalje. Ovim pravilnikom predviđeno je da minimalna plaća profesionalnih vatrogasaca iznosi 7500 kn, odnosno 1000 eura. Njime bi se isto tako trebalo urediti plaćanje rada noću, vikendom, blagdanima i prekovremenih sati, kojih u požarnoj sezoni koja je pred nama ima jako puno.

U ovom trenutku profesionalni vatrogasci kažu da neće izaći na ulice, no nije isključeno da do 4. svibnja i blagdana sv. Florijana, zaštitnika vatrogasaca, izađu na ulice. Jer ako do tog trenutka pravilnik ne stupi na snagu, oni će svoje zahtjeve potražiti pred zgradom Vlade na Markovu trgu.

Bez ultimatuma se očito ništa ne može postići pa tako ni ništa što je vezano uz ovaj visokorizičan i požrtvovan posao", istaknuo je Čorkalo.

