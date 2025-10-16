Ovo su svi apsurdi s Beroševim zapošljavanjem! A pacijenti iznose nestvarna svjedočanstva: "Ne znam kako su se snalazili, posuđivali su novac..."

Vili Beroš dobio je posao neurokirurga u KBC-u Sestre milosrdnice. Istom onom Kliničkom bolničkom centru, koji je, prema USKOK- ovoj optužnici, osiromašio za više od 300 tisuća eura, prodavši im tri puta preplaćen robotski mikroskop.

Golem dio javnosti šokiran je Beroševim povratkom na posao.

"Kakva je to poruka mladima u ovoj zemlji?", poručuje Ivana Kekin iz Možemo!

Sara Medved, voditeljica SDP-ovog Savjeta za zdravlje i sport kaže kako bi cijelu situaciju najbolje opisala kao tragediju u dva čina.

No, stranački kolege i partneri u tome ne vide ništa sporno!

"U Hrvatskoj postoji presumpcija nevinosti", poručuje Tomislav Dulibić, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva.

Vili Beroš - 2 Foto: Provjereno

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava kaže da svatko od nečega mora živjeti.

Premijer Andrej Plenković rad u bolnici nakon sedam godina koliko Beroš nije radio kao neurokirurg uspoređuje s vožnom automobila.

Na pitanje, bi li se dao u ruke kirurgu koji sedam godina nije operirao ništa, odgovara: "Mislite li da je zaboravio? Jeste vi zaboravili voziti auto?".

Andrej Plenković Foto: Provjereno

Da smo možda u jednoj od zemalja s kojima se volimo uspoređivati, ovakav razvoj događaj bio bi vrlo vjerojatno nezamisliv. No ovo je Hrvatska.

Goranka Perc iz Udruge Nismo same poručuje:

"Ja bih voljela da oni budu malo na mojom mjestu, da sjede ovdje u udruzi, da slušaju pozive žena koje se žale, koje plaću, koje zapomažu jer za vrijeme liječenja idu na bolovanje koje je katastrofalno nisko i onda se vrate na posao i dobiju otkaz kao kaznu jer su se razboljele. Šta da ja tim ženama kažem?".

Nataša Škaričić, novinarka Novosti kaže kako je ovo nevjerojatno.

"I sad konačno dolazimo do još jedne stvari, a to je kakva je ovo poruka pacijentima o pouzdanosti zdravstva, o povjerenju u zdravstvo, o povjerenju u liječnike".

Boris Jokić poručuje: "Takav slučaj siguran sam ne bi mogao smisliti niti tvorci Alana Forda, niti Top liste nadrealista".

Vili Beroš - 5 Foto: Provjereno

Dok za preplaćene robotske mikroskope novca ima, za mnoge druge stvari u našem zdravstvenom sustavu ga nema. Riječi Goranke Perc, inače onkološke pacijentice, kojima opisuje boravak u zagrebačkoj bolnici, zvuče – nestvarno.

"Evo u bolnici nisam imala jastuk. Kad sam pitala za jastuk, rekli su da nemaju. Od kuće su mi donijeli jastuk. WC papir, sapun, to naravno, to se nikad ne nađe u bolnici, ali osim toga bila sam zgrožena jer u kupaonici u kojoj smo se tuširali nije bilo žarulja.

Tuširali smo se u mraku, I onda mi ulažemo i kupujemo ne znamo šta sve ne, ulažemo u privatne osiguranja, a nismo u stanju našim ljudima, pacijentima ostvariti ljudske uvjete u javnim bolnicama.

Sam čin povratka upravo u KBC Sestre milosrdnice, novinarka Nataša Škaričić, koja se cijeli svoj radni vijek bavi problemima u zdravstvenom sustavu, naziva – demonstracijom sile vladajuće stranke.

"HDZ nam kaže da je apsolutno sve što zamislimo moguće. Mi vladamo na temelju sile, ne vladamo uopće po demokratskim principima, nemamo sistem političke odgovornosti, za to uopće nismo čuli, ništa o tome ne znamo i to je jedna stvar".

Vili Beroš - 3 Foto: Provjereno

U podignutoj optužnici stoji: zločinačko udruženje, zloupotreba položaja i ovlasti, primanje mita, trgovanje utjecajem, nezakonito pogodovanje i pranje novca - sve na štetu devastiranog hrvatskog zdravstva.

Četvorica okrivljenika iz afere Beroš, poduzetnici Hrvoje, Novica i Nikola Petrač te Saša Pozder nagodili su se s Uskokom na zagrebačkom Županijskom sudu u zamjenu za blaže kazne.

Iako je jedan od uvjeta prijave na natječaj bilo uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak protiv kandidata koji se prijavljuje na natječaj, 16. srpnja na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti zbog čega se Beroš ipak provukao jer se u zdravstvu po novom ne mogu se zaposliti samo osobe koje se terete za kaznena djela vezana uz spolne delikte.

