Nakon današnje sjednice Antikorupcijskog vijeća, reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić razgovarao je s predsjednikom Kluba zastupnika HDZ-a Brankom Bačićem.

Odgovarajući na Krešićevu konstataciju kako je danas na Antikorupcijskom vijeću svjedočio čovjek koji je neokaljan i koji je ranije svjedočio u ime RH, predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić je izbjegao izravno odgovoriti na pitanje poručivši da je oporba sazivanjem sjednice Vijeća pokazala nesposobnost i pogubljenost. "Nastavljaju s farsom i nezakonitim postupkom koji se provodi na razini Antikorupcijskog vijeća, što je suprotno Poslovniku Hrvatskog sabora i zakonu RH."

Hrvoje Krešić je Bačića podsjetio da je i prije bilo svjedočenja na Antikorupcijskom vijeću, no da to tada vladajućoj većini nije smetalo, na što je ovaj odgovorio da im to nije smetalo dok to nije postao modus operandi.

"Ovo je sad jedan postupak koji bi trebao biti sličan proceduri koju provodi Istražno povjerenstvo ili radu koje provode matična tijela“, kazao je Bačić te nastavio: "Meni se postavlja pitanje kako to netko danas četiri godine nakon što je potpisan Memorandum, problematizira taj isti Memorandum, a u to vrijeme kad je potpisan, on kao odgovorna osoba u Upravi Ine pristaje i to mu nije smetalo.“

Bačić: "Čisto sumnjam da je to bio Ćorićev stav"

Krešić je Bačića upozorio da Davor Mayer nije mogao izlaziti u javnost s tim ocjenama, budući da je bio vezan Zakonom o trgovačkim društvima i ugovorom o radu. Na pitanje kako komentira Mayerovu izjavu da je bivši ministar gospodarstva Tomislav Ćorić sugerirao da se treba razmišljati o ulasku Hrvatske u Schengen i OECD kada se razmišlja o ovom spoju s Janafom koji je doveo do gašenja sisačke rafinerije, Bačić je ustvrdio da se i u slučaju Kovačevića i Mayera radi o naknadnoj pameti. "Moje je pitanje zašto ste pristali biti taocem nekih tuđih interesa i nastavili primati velike mjesečne plaće“, rekao je.

Sisačka rafinerija zatvorena kako bi Hrvatska ušla u Schengen i OECD? "Nismo mi bili ucijenjeni, ali…"

Benčić: ''Aferu u Ini nisu otkrile institucije države, nego bedak koji je ćaći uplatio pola milijarde kuna''

Branko Bačić drži da Mayer nije decidirano rekao da je njemu itko išta naložio. "Rekao je da je Memorandum vidio dva dana prije nego što je usvojen na razini Uprave. Taj Memorandum Ina je objavila brzo nakon što je potpisan“, poručio je dodavši da je Mayer trebao sve prije iskomunicirati.

"Čisto sumnjam da je to bio stav tadašnjeg ministra Tomislava Ćorića“, zaključio je.

