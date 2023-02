Svećenik Kristijan Zeba očito dobro poznaje Luku Abramoviča, MMA borca koji je sudjelovao u brutalnoj tučnjavi na Platku, u kojoj su ozlijeđene tri osobe. Zeba kaže da mlad čovjek može biti ponesen nepažnjom, ali da ga to ne opravdava.

Svećenik Kristijan Zeba iz riječke Župe Sv. Križa oglasio se oglasio se o jednom od MMA boraca koji su sudjelovali u brutalnoj tučnjavi na Platku, Luki Tirielu Abramoviću.

Upravo je Lukino ime najviše odjeknulo u javnosti s obzirom da je od trojca iz BMW-a koji se sukobio prvo s pripadnikom HGSS-a, a onda su se u tučnjavu uključile i druge osobe, bio od ranije poznat kao sportaš.

Zeba je komentar objavio u srijedu kada se za incident i saznalo, iako se dogodio u nedjelju navečer.

"Nisam sudac niti to smijem biti, ali bit ću tihi molitelj za sve", napisao je Zeba uz fotografiju od ranije s Abramovičem nakon mise.

Njegov post s Facebooka prenosimo u cijelosti:

"Dragi moj Luka! Žao mi je što se ove nedjelje dogodila situacija i ponašanje koje nije ni malo primjereno niti opravdano. Pogodila me ova vijest za koju sam danas tek čuo. Nisam sudac niti to smijem biti, ali bit ću tihi molitelj za sve. Da se više nikad nikome ne dogodi. Mladi čovjek može biti ponesen svojom nepažnjom, ali to ga ne opravdava. Stoga molimo svi jedni za druge.

A svima kojima je sada najteže u boli na duši i na tijelu molim Gospodina za zdravlje i brzi oporavak. A nama svima neka ovo bude za opomenu. Ljubiti, opraštati i moliti za oprost", napisao je na Facebooku svećenik Kristijan Zeba.

Svećenik Zeba je prošle godine došao u sedište pozornosti kada je odbio krstiti dijete lezbijskog para začeto potpomognutom oplodnjom. Tada je rekao kako su oni već u grijehu jer žive u suprotnosti s naukom Katoličke crkve i optužio ih je da provociraju.