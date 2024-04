Vjernik ispričao što se dogodilo kad je Krstičević došao na oltar crkve: "Ljudi su došli čuti riječ Gospodnju, a ne političara"

S oltara crkve u Stobreču vjernike je u nedjelju pozdravio i Damir Krstičević, kandidat HDZ-a na parlamentarnim izborima. Ondje ga je pozvao don Josip Lončar.

"U tom trenutku ne znam što bih netko ili bilo tko od nas. Ne znam što bih napravio. Izašao sam i mislio da je gotova priča. Kaže: 'Generale, recite nešto.' U glavi mi je bilo što ću reći", ispričao je Krstičević.

Nije ni don Josip znao što reći na poziv Dnevnika Nove TV pa je samo poklopio slušalicu, a Vinko, koji je bio na misi, je reporterki Bruni Papić ispričao kako je sve izgledalo.

"Naš don Josip nije govorio za koga da se glasa niti je nametao ikome za koga da glasa. General je pozdravio mještane, rekao je: 'Bog vas blagoslovio.' Većina je ljudi to prihvatila na skroz normalan način jer svi znamo šta je on napravio za ovu našu državu", prisjetio je Vinko.

"Mislim da su ljudi došli u crkvu slušati riječ Gospodnju, a ne riječ od nekoga političar – bio on SDP, HDZ, Most. To me ne zanima", dodao je.

Svećenik je ujak šefa splitskog HDZ-a Tomislava Šute.

"U apsolutno nikakve promidžbene svrhe se ništa nije koristilo. Tako da, navodi da je to bilo kakva zlouporaba nisu točni", ustvrdio je Šuta.

Ovaj slučaj komentirala je i Dalija Orešković, koja je na izbornoj listi Rijeka pravde.

"Sve su to društvene i političke anomalije koje će ovu državu satrati do kraja", zaključila je.

