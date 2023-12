Oni su se ipak odlučili vratiti u domovinu: "Situacija se promijenila", "Prošla su vremena kada je poslodavac govorio ako nećeš ti, ima tko će"

Raskošna svjetla irskog Dublina, Stjepan je zamijenio dnevnim svjetlom baranjskog Vardarca gdje se konačno vratio. "Bio sam skoro 10 godina, da sam ostao još koji tjedan bilo bi deset godina, vratio sam se prije mjesec dana. Radio sam u skladištu, konobario, svašta po malo", rekao je Stjepan Bočkaj.

Prije jednog desetljeća, to mu je bio logičan potez. U Hrvatskoj nije mogao pronaći adekvatan posao. No situacija se, govori promijenila. I u Hrvatskoj, ali i u Irskoj.

"Puno je bolje bilo u početku kad smo mi otišli nego zadnjih par godina, pogotovo nakon covida. Otišao sam pretežito zbog novca, a vratio sam se zbog prijatelja, zbog obitelji, zbog hrane, zbog vremena, zbog životinja. Doma je doma, srce je vuklo, nostalgija", objasnio je Bočkaj.

Sada u Vardarcu planira otvoriti vlastiti OPG i biti svoj gazda.

"Sadili bi CBD Papriku, pravili bi rakiju, što god treba, uglavnom poljoprivreda i nešto za sebe", poručio je Bočkaj.

Za rođendan grada Osijeka, predsjednik Vlade je istaknuo da se poslovno ozračje Hrvatske promijenilo, a u svom posjetu Irskoj i sam se u to uvjerio.

"Znate koliko je Hrvata u Irskoj trenutno? Samo 18 tisuća. Iz medija bi rekli da ih je tamo barem pola milijuna. 18 tisuća. Nitko od njih skoro više ne živi u Dublinu. Znate zašto? Jer je njima Dublin neizdrživo skup za život. Žive u manjim gradovima, I od tih ljudi čujem planove za povratak, a dio ljudi se vraća i u Osječko-baranjsku županiju", istaknuo je Andrej Plenković, predsjednik Vlade.

Struka pri Institutu za migracije i narodnosti, također govori, okolnosti u Hrvatskoj su se promijenile od 2013. kada smo ušli u Europsku Uniju i kada smo prihvatili slobodu kretanja ljudi, roba, kapitala i usluga. Radna mjesta su , ističu, najbolja demografska mjera. Tome se nadaju i osječki studenti.

"Ja bih voljela ovdje ostati i želim vjerovati da ovdje mogu pronaći posao u struci", napomenula je studentica Lucija Kalafatić. "Nije mi sad palo na pamet da moram izlaziti van Hrvatske tako da ću tu tražiti posao", dodao je student Bruno Fajfer.

Zdravko je također živio u Irskoj. Tamo se odselio iz rodnog Osijeka.

"Radio sam u restoranu, razlog su mi bili radni uvjeti. Ovdje sam radio dosta prekovremenih, visina plaće me nije zadovoljavala", priznao je Zdravko Bijelić iz Osijeka.

No i on se vratio. Zaposlio u tvrtki, a uz to podigao kredit i otvorio svoj obrt. Kredit je vratio, osnovao obitelj i govori, naš ležerniji ritam života više neće mijenjati za užurbani europski.

Na pitanje reportera Dnevnika Nove TV Tina Kovačića je li se radnik počeo više cijeniti Bijelić je odgovorio: "Je, zato što ih je teže i naći, pa se to mora kompezirati ili s visinom plaće ili s poštivanjem. Prošla su ona vremena 'ako nećeš ti - ima tko će'".

Roditeljima je, nedvojbeno najveći božićni dar obitelj na okupu, i to na svojoj zemlji.

