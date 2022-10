Vremena su se promijenila pa više nitko ne želi raditi u državnoj službi. Barem ako je suditi prema natječajima za posao na koje se nitko ne javlja - jer su plaće premale. Da bi apsurd bio veći, država je doskočila problemu tako što pomiče granicu odlaska u mirovinu. Kao da žele poručiti: radit ćete za iste male plaće, potegnut ćete više jer nedostaje radnika i u mirovinu ćete kasnije. Više donosi reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović.

Iza vrata sudova rade službenice na najtežim slučajevima, u kontaktu su s najopasnijim kriminalcima. Jedna od njih je i Pavica Kovačević koja kaže da na odjelu podnose strašno velik teret, veliku opasnost te da podliježu sigurnosnoj provjeri prvog stupnja.

Ali, to nije plaćeno, nemaju ni dodatke na taj rad kao suci ni beneficirani radni staž. Štoviše, plaće su im najniže, na samom dnu. Pisale su mnogima, od ministara do premijera. Uzalud, odgovor nisu dobile.

"Ako vam kažem da je početna plaća namještenika na Županijskom sudu 3650 kuna, ako vam kažem da ja s 38 godina radnog staža nisam prebacila 5000 kuna, mislim da dalje nemamo šta razgovarati", kazala je Kovačević.

S takvim je plaćama oko 6 tisuća službenika. Problem je to za državu jer natječaji propadaju, nitko ne želi raditi za takva primanja, a stariji odlaze u mirovinu. Umjesto boljih plaća, mijenja se zakon pa umjesto odlaska u mirovinu s navršenih 65 godina, pomiču to na 67. Tako će i umirovljenici moći raditi pola radnog vremena.

"To je apsolutno nemoguće", kazala je Kovačević te nastavila: "Već sam sad u razgovorima s nekim osobama koje odlaze u mirovinu. Ne pada im na pamet zato što su bolesni, oni više ne mogu raditi, to je posao izuzetno težak."

Nitko ne želi ni u pravosudne policajce

"Ako vas treba pet, radi vas troje, tko će nadomjestiti tu dvojicu?", pita se Jelenko Krešo iz Sindikata pravosudnih policajaca. Za taj stresan posao kaže da je obezvrijeđen, a plaće su oko 4 i pol i 5 i pol tisuća.

"Na same natječaje, kad ste imali raspisano za 20-30 mjesta, javljalo se između 500 i 800 ljudi, i recimo, pod navodnicima, trebale su preporuke, što se kaže žargonski veze, a sad imate natječaj za 10 ljudi i neće se javiti četiri čovjeka", pojašnjava Krešo.

Mladi stručnjaci radije odabiru realni sektor

Problem je i s drugim natječajima, od 57.000 službenika i namještenika krajem godine 354 njih odlazi u mirovinu, nema ih tko zamijeniti. Nedostaje im i IT stručnjaka, što ne čudi, ni fakulteti ne mogu do njih.

"Velik dio naših mladih diplomiranih stručnjaka radije odabire realan sektor barem u našoj branši, u IT-u", pojašnjava Branimir Pervan sa zagrebačkog FER-a.

Sad smo već u situaciji u kojoj inženjer s nekoliko godina iskustva u odnosu na asistenta na fakultetu ima gotovo pa i duplo veću plaću. Ministarstvo najavljuje plan - jednaku plaću za jednak rad.

"Novim sustavom plaća cjelovito će se urediti pitanje plaća u državnoj službi. Cilj novog sustava je urediti sustav plaća na pravedniji način, kojim se neće generirati nove nepravde", poručuju iz Ministarstva pravosuđa i uprave.

Ali, to je na dugom štapu, tek rade na analizi koeficijenata. Odgovaraju nam i da traže rješenje za one s najnižim plaćama. Kakvo će to rješenje biti i kad će ga naći, ne otkrivaju.

