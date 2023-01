Vjenčanje bi trebalo biti jedno od najljepših životnih iskustava za parove koji žele slaviti ljubav sa svima do kojih im je stalo. No, činjenica je da vjenčanja koštaju i da je ''svadbeni'' balon uvijek skuplji od ''običnog'' balona iako je zapravo riječ o istoj stvari.

Na to trebaju biti spremni svi koji financijski sudjeluju u troškovima vjenčanja. Kako su poskupljenja nezaobilazna u gotovo svakom segmentu života, istražili smo nove cjenike koji bi vam mogli pomoći kao orijentir u odabiru i organizaciji svadbenog dana. Jasno je da svi koji se odlučuju na brak žele dan vjenčanja učiniti posebnim i sebi i svojim gostima pa nije čudno ako si bez obzira na cijenu priušte baš ono što žele.

Vjenčanje se najčešće događa samo jednom u životu i jedinstvena je to prilika kada će na istom mjestu i u isto vrijeme novi vjenčani par okruživati svih njihovi najdraži ljudi. Dan vjenčanja stoga ne morate promatrati kao trošak već kao stvaranje uspomena za cijeli život. Kako i sebi, tako i drugima koji su vas odlučili podržati u tako važnoj životnoj odluci.

Kako odabrati i za što vrijedi izdvojiti veću svotu novca, a gdje štedjeti, za DNEVNIK.hr podijelili su parovi koji će u brak stupiti u 2023. godini. Cilj je svakako ne probuditi se s tonom financijskog tereta u prvom danu bračnog života. Kako to postići?

Poskupljenja su neizbježna i u svijetu vjenčanja. Na cijenu, naravno, uvijek utječu ponuda i potražnja, a u trenutačnim okolnostima i inflacija.

Razgovarali smo s 29-godišnjom Anom Mariom, koja trenutačno razmišlja kako će pokriti sve troškove vjenčanja u listopadu ove godine.

''Budući da sam sa svojim dečkom kupila stan, od naših plaća mjesečno nam ne ostaje dovoljno novca da odvajamo veće svote za akontacije koje je potrebno uplatiti prije dana vjenčanja. Podigli smo mali gotovinski kredit kojim smo platili polog za bend, salu, cvjećarku, fotografe i snimatelje te najam vjenčanice. Za to smo izdvojili 8500 kuna.''

Ana Maria zna da će vjenčanje koštati, ali od nekih svojih zamisli i želja nije željela odustati. „Željela sam svadbenu svečanost organizirati u baš određenom restoranu zbog lokacije. Riječ je o restoranu koji se nalazi na molu, uz more i to je mjesto na kojem sam upoznala svog budućeg muža. Kako je i njemu to drago mjesto, odlučili smo da će proslava biti tamo koliko god to koštalo. To nam je prioritet, a za druge stvari ipak istražujemo kako proći malo jeftinije. Zamišljamo kako je mjesto koje nas spaja, u kombinaciji sa zalaskom sunca i morem idealna kulisa za našu novu životnu etapu.“

Mogu li troškove vjenčanja pokriti uzvanici?

Iako se često može čuti da se troškovi vjenčanja mogu pokriti darovima uzvanika, mladenci koji vjenčanje organiziraju ove godine u to više nisu baš tako uvjereni. Kolika su zapravo poskupljenja?

Tea, koja organizira vjenčanje u restoranu u okolici Splita, otkrila nam je kako je meni po osobi skuplji osam eura nego u 2022. godini. Sada iznosi 58 eura, a ako na vjenčanju imate 200 ljudi, samo za svadbenu salu morali biste izdvojiti 11.600 eura, a to je nešto više od 87.000 kuna.

Prilikom potrage za fotografom Tea je nailazila na različite ponude, pa su se cijene fotografa za isti paket kretale između 1800 i 3500 eura. Cijene bendova za cjelonoćni vođeni program na području Splita, prema Teinu iskustvu, toliko se ne razlikuju, a smatra kako im je cijena viša barem za 200 eura nego što je to bila u 2022. godini.

Jasno je da će ukupni trošak ovisiti o željama mladenaca, ali Tea tvrdi kako je ''normalne'' ponude zapravo teško pronaći.

Za uređenje svadbenih stolova u sali te vjenčani buket dobila je ponudu u iznosu od 12.800 kuna. Kako je to ipak za njih bilo previše, odlučili su angažirati početnicu kojoj cvjećarstvo nije primarni posao, već dodatna zarada i za taj angažman platit će je 1000 eura. Podijelila je s nama i mišljenje kako joj je važnije imati dobar bend koji će održavati odličnu atmosferu cijelu noć i svim gostima pripremiti pravu zabavu od npr. raskošno uređene sale. „Dobrog „partija“ se svi sjećaju još dugo vremena, a je li u cvjetnom aranžmanu bila jedna ruža ili njih šest nije nešto što pamti veliki broj ljudi. Nama je važna atmosfera i to smo stavili kao prioritet.“

Ne dižu se cijene samo zbog inflacije

Bez obzira na poskupljenja, industrija vjenčanja svakako cvate. U jednom videostudiju iz Zagreba otkrivaju nam da cijene nisu podigli samo zbog inflacije, već i zbog toga što su previše traženi te ne stižu obavljati posao za koji su angažirani. Kako cijenu uvijek formira tržište, u 2023. godini podigli su cijene nekih paketa za 10 posto, a onih većih, koji uključuju snimanje dronom te tri dodatna snimatelja, za čak 50 posto.

U ovom videostudiju specijaliziranom za vjenčanja osnovni paket iznosi 1000 eura, a uključuje snimanje jednom kamerom u trajanju od 10 sati. Mladencima će dostaviti video u trajanju od 30 do 45 minuta, koji je zapravo presjek cijelog dana i noći, te sedam manjih videospotova u kojima su zabilježeni svi važni trenuci, poput pripreme mladenaca, dolaska gostiju u crkvu ili kod matičara, zabave u restoranu, rezanja torte, bacanja buketa.

Najskuplji aranžman u ovom videostudiju iznosi 2500 eura, uključuje snimanje s četiri kamere u trajanju od 14 sati, a u tom paketu mladenci dobivaju devet minividea i cjelokupni video u trajanju od 90 do 120 minuta. Možda na prvu zvuči puno, ali mnogim mladencima je važno da snimka sadrži što više detalja, što više atmosfere i da godinama nakon mogu s guštom pogledati snimku svadbenog dana i biti sigurni kako niti jedna važna sitnica nije ostala nezabilježena.

Vjenčanje je ipak dan koji se (najčešće) događa samo jednom u životu. Ulazak u brak jedna je najvećih životnih prekretnica i kod mnogih bračnih parova video snimke i vrhunske fotografije su visoko na listi prioriteta u organizaciji.

Podizanje cijena nisu mogli izbjeći ni oni kojima je primarni cilj zadržati prihvatljivu cijenu

Jedna mala obiteljska cvjećarnica iz Sisačko-moslavačke županije nastoji zadržati svoje kupce i stvarati nove usmenom predajom onih koji znaju koliko je važno u malom poslovanju njegovati obiteljsku tradiciju. Cvjećarstvo za njih nije samo posao već poziv. I tako mu pristupaju već više od 50 godina. Upravo zbog toga nisu željeli podizati cijene uslijed inflacije, međutim nisu mogli izbjeći prošlogodišnji porast cijena u veleprodaji. Nagli rast cijene energenata uzrokovao je podizanje nabavne cijene cvijeća kod stranih uzgajivača.

''Unatoč poskupljenjima nastojali smo zadržati prihvatljivu cijenu s obzirom na to da živimo i radimo u ionako osiromašenoj županiji. Malo smo skromniji kod naplate svojih usluga, ali naišli smo na dobar odaziv mladenaca, tako da nas zovu u Istru, Dalmaciju i u Zagreb sve češće.''

Noviteti u plaćanju troškova

Kako bi mladencima olakšali suočavanje s jednim od najvećih troškova koje će ikada morati izdvojiti u samo jednom danu, mnogi traže nove načine plaćanja. Tako je danas u Hrvatskoj novitet plaćanje bendova karticom, i to na mjestu događaja.

Bendovi dolaze na svadbenu svečanost sa samostalnim POS uređajem koji omogućuje i plaćanje na rate, koje mnogima olakšava velike financijske izdatke koje imaju u danima nakon vjenčanja. Ovaj novitet totalni je hit među mladim ljudima, koji ionako s gotovinom ne vole imati puno posla, pa nije rijetkost da gosti nagrađuju bend upisujući iznos na POS uređaj i prislanjanjem kartice. Nije isto kao umetanje novčanica u harmoniku, ali je novo i drugačije – a mladima i pristupačnije.

Kako bi mladencima olakšali suočavanje s jednim od najvećih troškova koje će ikada morati izdvojiti u samo jednom danu, mnogi traže nove načine plaćanja. Tako je nedavno na društvenim mrežama postao popularan video u kojem možete vidjeti da harmonikaš na vjenčanju ima POS uređaj. Harmonikaš, kao što to često biva, dolazi na plesni podij među vesele uzvanike i umjesto da ga „tradicionalno“ daruju s novčanicama, uzvanici imaju mogućnost nagraditi ga i prislanjanjem kartice. Iznos pritom mogu samostalno odrediti.

Mladima je danas pristupačnije plaćanje karticama pa ne čudi što je ovaj video postao viralan. Mogućnost plaćanja karticom bendova i ostalih glazbenika na svadbenoj svečanosti je zasigurno je trend koji će i u Hrvatskoj biti sve više prisutan. S tom mogućnošću su oni koji moraju platiti sve svadbene troškove mnogo opušteniji.

U fazi planiranja teško je predvidjeti baš sve troškove, pogotovo u godini poput ove, kada prošlogodišnji dogovori nisu bili u potpunosti fiksni jer pružatelji usluga nisu mogli biti sigurni kako postaviti financijsku konstrukciju zbog nepredvidivosti okolnosti poput inflacije i prelaska na euro.

Jedna nam mladenka priča kako je cijena svadbenog menija po osobi dogovorena tek okvirno, a točna cijena tek će biti definirana u mjesecima koji slijede. U situacijama poput ove dobro je znati da postoje i brzi krediti koje mladenci mogu podići u bilo kojem trenutku. O njima je mislila i Addiko banka, koja uvijek nastoji biti na mjestu potrebe te svojim postojećim, ali i novim klijentima pružiti podršku da ispune sve svoje svadbene dužnosti bez previše opterećivanja i na veselje svih.

Činjenica je da plaće u Hrvatskoj ne rastu, pa će ova godina biti izazovna mladencima, ali i gostima, koji bi sada ipak trebali odvojiti više novca za poklon i svojim bližnjima olakšati ulazak u bračni život. Svakako će to biti dan koji će mladenci pamtiti, a gaje nadu da će svojom organizacijom oduševiti i svoje drage goste koji su došli biti uz njih kada im je najvažnije. Dan o kojem mnoge mladenke sanjaju od ranog djetinjstva treba biti opušten i bez pritisaka pa je dobra organizacija bez iznenadnih troškova ključan faktor.

