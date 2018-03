Hrvatska je povukla potez iz solidarnosti prema Velikoj Britaniji i protjerala jednog ruskog diplomata, a sad se očekuje Putinov odgovor Hrvatskoj. Prema mišljenju stručnjaka, taj odgovor, odnosno posljedice, možemo očekivati već ovog tjedna.

"U skladu s Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima, članak 9., država primateljica može u svakom trenutku, bez obrazloženja, obavijestiti državu pošiljateljicu da je određeni član diplomatskog osoblja postao persona non grata, tj. nepoželjan. Razlozi za to mogu biti raznovrsni i država primateljica nije obvezna obrazlagati postupanje... I jedan od diplomatskih djelatnika Veleposlanstva Ruske Federacije u Zagrebu proglašen je personom non grata", odgovorilo je na upit Nove TV Ministarstvo vanjskih poslova u ponedjeljak.

Reakcija iz ruskog veleposlanstva u Hrvatskoj stigla je ubrzo nakon toga. "Izražavamo duboko žaljenje što je hrvatska strana, slijedeći u kolosijeku blokovske solidarnosti pojedinačne zemlje EU-a i NATO-a, donijela žurnu i loše smišljenu odluku, čije će posljedice negativno odjeknuti za daljnji razvoj naših bilateralnih odnosa, uključujući njihov trgovinsko-gospodarski dio", priopćeno je iz ruskog veleposlanstva u ponedjeljak, uz poseban naglasak na žaljenje za takvim potezom "jer se događa u trenutku kada razvoj naše višesmjerne bilateralne suradnje zaprima odgovarajuću dinamiku i progresivan karakter".

Ipak, poziv ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu u Hrvatsku i dalje stoji, jer kako pojašnjava Ured Predsjednice, "riječ je o odvojenom, bilateralnom procesu".

Iz redova oporbe najglasniji je bio HSS, koji je potez Vlade o protjerivanju ruskog diplomata osudio kao "suludi diplomatski potez".

Službena Moskva već je najavila slične mjere protiv svih država koje su protjerale ruske diplomate u znak solidarnosti s Britancima zbog afere s trovanjem Sergeja Skripala i njegove kćeri.

Stručnjakinja za Rusiju Jelena Jurišić, u ponedjeljak je isto tako komentirala protjerivanje ruskog diplomata iz Hrvatske, ali i naglasila kako će ruski odgovor, koji možemo očekivati još ovog tjedna, biti nerazmjeran.

"Možemo očekivati da i Moskva u sljedećih tjedan dana protjera jednog našeg diplomata. Ipak, odlazak jednog ruskog diplomata iz Zagreba gdje ih ukupno ima 22 neće ništa značiti. S druge strane, mi u hrvatskom veleposlanstvu u Rusiji imamo troje diplomata, veleposlanika i vojnog atašea", pojasnila je Jurišić.

Za mjerom protjerivanja ruskih diplomata posegnulo je 16 članica EU-a. Njemačka, Francuska i Poljska odlučile su protjerati četvero ruskih diplomata, Češka i Litva po troje, Italija, Nizozemska, Danska i Španjolska po dvoje, a Estonija, Latvija, Švedska, Rumunjska, Finska, Mađarska i Hrvatska po jednog diplomata.

Najviše ruskiih diplomata protjerali su Amerikanci, njih čak 60, od kojih je 12 njih protjerano iz predstavništva u UN-u. Protjerivanjima se pridružila i Australija, koja je izbacila dvoje ruskih diplomata iz zemlje. Ruske su diplomate u znak solidarnosti s Velikom Britanijom zbog trovanja Skripalovih izbacile i Kanada te Makedonija.