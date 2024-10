Za prevarante odmora nema. SMS-s poruke s linkom u kojem trebate ostaviti svoj potpis i podatke sve češći je trend krađe identiteta.



"Prije par dana sam dobio poruku jednu, koja je isto takva, ne znam, promijenite adresu dostave i takve neke prevare", rekao je Domagoj iz Zagreba.

Iz Hrvatske pošte čijim se logom prevaranti koriste šalju jasnu poruku.



"Ako se od vas traže podaci o kreditnoj kartici, tada ste sigurni da je to prevara. Dakle, još jednom ću ponoviti, jedini način plaćanja hrvatskoj pošti je u poštanskom uredu", upozorio je Krešimir Domjančić, glasnogovornik Hrvatske pošte.

Policija u prvih 9 mjeseci ove godine bilježi porast od gotovo 30 posto više prevara.

Najranjivije skupine itekako su na oprezu.



"Kada me netko nepoznati zove nema razgovora, odmah isključim. To su me djeca naučila", kaže jedna Zagrepčanka.

Što savjetuju stručnjaci za sigurnost, pogledajte u videoprilogu Dnevnika Nove TV Domagoja Mikića.

