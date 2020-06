Maturanti se spremaju za svoj najveći strah - matematiku. Rezultati iz tog predmeta posljednjih godina su poražavajući. Istražili smo hoće li zbog toga fakulteti spuštati kriterije.

Maturanti sve češće žele upisati logopediju, no prevelika potražnja znači da će brojni studenti ostati bez mjesta. Pritisak na logopediju nije velik samo u Zagrebu, već i Rijeci gdje je to novi studij. Rektorica tvrdi da prijave premašuju kapacitete i to dvadesetorostruko...

No, kada gledate ukupan broj kvota u Hrvatskoj i broj maturanata, slika je bitno drugačija. Razlika je velika, a sve više mjesta zjapi prazno. Igor Drvodjelić iz AZVO-a ističe stoga da je raspisana kvota za dvanaest tisuća kandidata više nego pšto uopće ima maturanata. To je dvije tisuće više nego prošle godine.

Posljednjih pet godina kvote su najviše rasle na Zagrebačkom sveučilištu. Pad je zabilježen jedino na riječkom. Rektorica Snježana Prijić Samaržija kaže kako kvote treba regulirati u skladu s potrebama.

„Otvarati tamo gdje posla ima, smanjivati gdje posla nema, ali još jednom želim istaknuti, mi želimo pružiti prostor i za sve studente koji imaju interesa i ondje gdje možda ovog trena nema posla, ali će možda biti“, istaknula je.

Svi bi tamo gdje nema posla

Ako se pogledaju posljednje tri godine, prema podacima Agencije, na zagrebačkom sveučilištu značajniji porast je imao studijski program poslovne ekonomije i za redovite i za izvanredne studente. A na Zavodu za zapošljavanje kažu da je zaključno sa svibnjem ove godine bilo najviše nezaposlenih diplomiranih ekonomista i pravnika, zajedno njih oko pet tisuća.

Ove godine nema većih odstupanja od prošlogodišnjih kvota. Tražili smo i izjavu rektora Borasa kako bi ga pitali za kvote, no rečeno nam je da zbog obveza nije u mogućnosti. I dok maturanti gledaju što fakulteti traže, većina ih bira nižu razinu matematike.

Tvrde kako je to logično jer tu ima puno zadataka koji se lako riješe s kalkulatorom. A iznenađuje i podatak da čak osamdeset studija iz tehničkog znanstvenog polja traži nižu razinu matematike.

„Svake godine nam pada broj kandidata pa u želji da se popune kvote, odnosno da se popune studijski programi zbog toga dolazi do nekog određenog pada na određenim studijskim programima u uvjetima upisa, problem je jer upisujemo studente koji realno ne mogu završiti fakultet“, zaključio je Drvodjelić. A to je problem koji naprosto moramo riješiti.

