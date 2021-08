Hrvatska narodna banka raspisala je natječaj za izradu dizajna nacionalne strane eurokovanica. Utrka domaćih umjetnika u izradi najljepšeg likovnog rješenja s odabranim motivima je sada i službeno počela, a pobjednike čekaju bogate novčane nagrade.

Motivi su odabrani, i sada su na redu umjetnici koji trebaju osmisliti kako će na kraju točno izgledati hrvatska strana eurokovanica.

Natječaj je otvoren za sve.

"Mogu se javiti sve punoljetne fizičke osobe građani Republike Hrvatske. Autori mogu sudjelovati ili u koautorstvu s drugim fizičkim osobama. Natječaj je otvoren do 15. rujna do 14 sati", objasnio je Tihomir Mavriček.

Prije 28 godina poznati dizajner Boris Ljubičić bio je drugi na natječaju za sadašnje novčanice, ali kaže kako zasad ne želi sudjelovati u natječaju jer se ne slaže s odabranim motivima.

Boris Ljubičić (Foto: DNEVNIK.hr)

"Karta Hrvatske je znana samo nama i susjedima. Kuna je zapravo ime za novac pa je to opet neki sentiment. Glagoljica je jedno mrtvo slovo, i nju nitko ne zna. Tesla je jedini svjetski poznati pojam u ovom nizu tako da će on zapravo postati prezent Hrvatske i ispast će Hrvatska to je Nikola Tesla", istaknuo je.

Ni autor hrvatskih kovanica akademik Kuzma Kovačić ne želi sudjelovati na natječaju za eurokovanice.

Kuzma Kovačić (Foto: DNEVNIK.hr)

"Hrvatski je kovani novac jedan od najljepših, a na novčanicama likovi su hrvatskih velikana. Ako se kuna zamijeni bezličnim eurom gledat ćemo hladne zidove babilonske, a na kovanicama nedorečene simbole. Ne može Tesla, svaka čast znanstveniku, biti najvažniji lik u hrvatskoj povijesti“, oštro je poručio novinaru Nove TV Daliboru Špadini.

Suautor novčanica kune i inovator Vilko Žiljak ipak vjeruje u hrvatske umjetnike i da će buduće eurokovanice biti lijepe i s odabranim motivima.

Vilko Žiljak (Foto: DNEVNIK.hr)

"Silueta Hrvatske, granice, more, otoci. Hiljadu otoka imamo. Presretan sam da je ta silueta ostala. Kad smo radili novčanice, recimo na kruni koja je bila preteča kune, sve je vrvilo od Hrvatske“, kazao je.

Moglo bi na kraju ipak vrvjeti i od prijavljenih autora i likovnih rješenja jer je nagrada za prvorangirani dizajn 70.000 kuna po motivu.

