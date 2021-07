Premijer Andrej Plenković otkrio je koji će se hrvatski simboli naći na kovanicama eura.

Glasanje za izgled hrvatskih kovanica eura završilo je prije nekoliko dana, a premijer Andrej Plenković otkrio je u srijedu što će se naći na kovanicama.

''Svaka zemlja ima mogućnost na jednoj strani kovanica imati jedan simbol. Iz onoga što je dosad proizašlo iz rada dvaju povjerenstava, iskristalizirali su se sljedeći prijedlozi – šahovnica, karta Hrvatske, kuna, Nikola Tesla i glagoljica. Otprilike bi to bio koncept. Šahovnica kao podloga, a onda redom karta na dva eura, kuna na jedan euro, na 50, 20 i 10 centi Nikola Tesla i na 5, 2 i 1 centu glagoljica kojom bi pisalo HR'', otkrio je.

Na pitanje je li zadovoljan odabirom simbola, Plenković kaže da je važno ''i da euro ima kunu''. ''To je samo konverzija. Mislim da su ovo sve jako korisni i prepoznatljivi simboli Hrvatske'', kazao je premijer.

''Što se tiče Nikole Tesle, on je došao na temelju internetske ankete kao najpoželjniji. Ušao je u petorku, izbacio je Dubrovnik'', dodao je.

Detaljnije informacije o odabiru motiva za kovanice priopćili su iz Vlade. Opisali su prema kojim kriterijima se odlučivalo o odabiru motiva te objavili listu prijedloga građana koji su skupili najviše glasova u online anketi.

"Osnovni kriteriji za odabir kojima su se pri odlučivanju vodili članovi Komisije za odabir i Komisije za novac jesu prihvatljivost motiva najširem dijelu javnosti, neovisno o regionalnoj pripadnosti, dobi, svjetonazoru ili političkom opredjeljenju te njegova djelotvornost da bude nacionalni simbol, odnosno da postiže visok stupanj identifikacije u najširoj javnosti. Ključno je bilo da motiv predstavlja Hrvatsku, bilo kroz opće prihvaćene simbole, velikane, kulturne ili prirodne znamenitosti, izume ili povijesna zbivanja. Važno je i da postoji prepoznatljivost motiva kao hrvatskog u međunarodnom okružju te je bitna i tehnička izvedivost motiva na malim dimenzijama kovanica, kao i činjenica da predloženi motiv nije podložan autorskim pravima. Naposljetku, tu je i kriterij konverzije, odnosno sposobnost motiva da olakša prijelaz na novu valutu, u likovnom obliku, ali i u istovremenom emocionalnom povezivanju tradicije s novim valutom, eurom", piše u priopćenju.

Komisija je gledala i glasove oko 50.000 građana koji su sudjelovali u online anketi u kojoj su prijedloge ocjenjivali na skali od 1 do 5 to jest, ocjenama u rasponu od "uopće mi se ne sviđa" do "najviše mi se sviđa". Mogli su predložiti i po jedan dodatni motiv.

"Najveću prosječnu ocjenu dobila je šahovnica, slijedi geografska karta Hrvatske, glagoljica, kuna te Dubrovnik, pri čemu je potonji motiv bio bitno slabije ocijenjen u odnosu na druge motive. Građani su iznijeli više od 11000 slobodnih prijedloga, a među njima se dominantno izdvojio motiv Nikole Tesle. Pojedinačno je Teslu predložilo 2599 građana, što čini više od 20% svih prijedloga, odnosno Tesla je dobio dva i pol puta više glasova nego drugo rangirani prijedlog.

U okviru istraživanja javnog mnijenja na uzorku od 1000 građana najveću prosječnu ocjenu je dobila šahovnica, potom slijedi geografska karta Hrvatske, Dubrovnik, glagoljica te kuna, pri čemu su potonja tri motiva bila vrlo izjednačena. U toj je telefonskoj anketi svega 300 građana iznijelo svoje prijedloge motiva, a uz Plitvička jezera i prirodne ljepote Hrvatske, građani su također naveli Nikolu Teslu kao mogući motiv za nacionalnu stranu eurokovanica", dodali su iz Vlade.

Najviše glasova za Teslu, najmanje za Modrića

Lista motiva/prijedloga građana u web anketi koji su dobili od 100 glasova naviše:

1. Nikola Tesla – 2599 glasova; 22,8% od svih glasova

2. kravata – 1063 glasa; 9,3% od svih glasova

3. vukovarski vodotoranj – 419 glasova; 3,7% od svih glasova

4. hrvatski pleter – 358 glasova; 3,1% od svih glasova

5. pas dalmatiner – 311 glasova; 2,7% od svih glasova

6. vučedolska golubica – 276 glasova; 2,4% od svih glasova

7. Plitvička jezera – 223 glasa; 2% od svih glasova

8. pulska Arena – 210 glasova; 1,8% od svih glasova

9. Franjo Tuđman – 143 glasa; 1,3% od svih glasova

10. hrvatski grbovi – 136 glasova; 1,2% od svih glasova

11. kralj Tomislav – 127 glasova; 1,1% od svih glasova

12. zagrebačka katedrala – 123 glasa; 1,1% od svih glasova

13. Luka Modrić – 100 glasova; 0,9% od svih glasova

Na temelju odabranih motiva Hrvatska narodna banka početkom kolovoza objavit će otvoreni natječaj za izradu idejnog rješenja (grafičkog prikaza) nacionalne strane kovanog novca eura.

Grafički oblikovane motive nacionalne strane kovanica eura Hrvatska narodna banka sredinom listopada ove godine poslat će Europskoj komisiji i Vijeću Europske unije, odnosno na odobrenje svim članicama europodručja.

"Nacionalnim planom zamjene hrvatske kune eurom, koji je Vlada donijela u prosincu 2020., predviđen je odabir motiva i njihova grafičkog oblikovanja za nacionalnu stranu eurokovanica, a Hrvatska narodna banka određena je kao institucija koja će organizirati nabavu novčanica i kovanog novca eura. Za razliku od novčanica eura, koje su jednake u svim članicama europodručja, kovani novac eura i centa nosi informaciju zemlje koja ga je izdala te na naličju prikazuje nacionalne simbole te zemlje. Naličje kovanica naziva se stoga i nacionalnom stranom kovanica eura i centa. Kada Hrvatska uvede euro za svoju valutu, eurokovanice izdane u Hrvatskoj nalazit će se u optjecaju i jednako će vrijediti u svim državama europodručja.

Odabir motiva stoga je posebno važan jer će se kovanice s motivima koji simboliziraju Hrvatsku koristiti i izvan njezinih granica. S obzirom na zahtjevnost proizvodnje kovanog novca, pripremne aktivnosti već su započete.

Izrada optjecajnoga kovanog novca eura s hrvatskom nacionalnom stranom trebala bi započeti najranije šest mjeseci prije dana uvođenja eura, odnosno nakon Odluke Vijeća EU-a da Hrvatska uvodi euro", podsjetili su iz Vlade.

Detalje procedure odabira nacionalne strane eurokovanica možete saznati OVDJE