Je li Osijek odustao od stipendiranja djece iz obitelji slabijeg imovinskog statusa? Ako jest, zašto i kako baš u ovo teško vrijeme, zapitali su se neki iz grada na Dravi nakon što je izostala podrška Zaklade "Srce grada Osijeka" u aktualnoj akademskoj godini.

Grad Osijek osnovao je prije gotovo osam godina Zakladu ''Srce grada Osijeka'', prije svega, kako bi se pomoglo obiteljima slabijeg imovinskog stanja i djeci iz tih obitelji, obitelji slabijeg imovinskog stanja samohranih roditelja i djece iz tih obitelji kao i djeci bez roditelja i djeci bez roditeljske skrbi.



Zaklada je redovno svake godine raspisivala natječaj i davala stipendije studentima slabijeg socioekonomskog statusa, no u posljednje vrijeme došlo je do zastoja, požalili su se čitatelji DNEVNIK.hr-a koji strahuju da je Zaklada iznenada odustala od stipendiranja. Ako je tako, kažu, ''danas u doba globalne krize i rekordne inflacije ova se odluka može smatrati promašenom i više nego suludom ako uzmemo u obzir da će upravo slabije ekonomske skupine građana biti najviše pogođene''.



Iz te ih ustanove umiruju, naime, kako je za DNEVNIK.hr kazao upravitelj Zaklade ''Srce grada Osijeka'' Roman Kristić: ''Zbog smanjenih prihoda i usporene akumulacije kapitala, Zaklada za ovu akademsku godinu nije uspjela osigurati dostatna financijska sredstva donatora za isplatu stipendija te nije raspisivala javni natječaj, ali nastavlja sa svim planiranim aktivnostima kako bi već za sljedeću akademsku godinu osigurala i ovaj vid potpore''.



Tijekom prošle godine Zaklada je, navodi, stipendirala 26 stipendista, ukupne vrijednosti stipendija 390.000 kuna, a godišnji troškovi poslovanja iznose oko 35.000 kuna. Najznačajniji su, ističe Kristić, ''troškovi usluga računovodstva u iznosu od 18.000 kuna, bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.500 kuna, promotivne aktivnosti Tjedna filantropije 2022. oko 5.000 kuna, telefon i internet 3.000 kuna''.

Osijek (Foto: Getty Images)



''Zaklada je u 2022. prenijela višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu 397.959 kuna te je u 2022. godini poslovala pozitivno uz ostvareni manjak prihoda u tekućoj godini. Prihodi Zaklade u 2022. su bili oko 135.000 kuna. Zaklada nema zaposlenih, sve funkcije su počasne, volonterske i bez financijske naknade. Trenutno stanje na računu je 11.063,79 eura. Sva financijska izvješća dostupna su na web stranicama Zaklade, a službeno financijsko izvješće za 2022. godinu očekujemo do kraja veljače'', najavio je Kristić.



Podsjetio je i da Grad, neovisno o Zakladi, kontinuirano stipendira učenike, studente i darovite sportaše putem javnih natječaja koje provode nadležni upravni odjeli za društvene djelatnosti i upravni odjeli za gospodarstvo i u koje je ugrađena i socijalna komponenta.



Ulog u bolju budućnost

U samom finišu prošle godine Grad je dodijelio stipendije za 35 učenika srednjih škola i 48 studenata s područja grada Osijeka, za što je iz proračuna izdvojeno gotovo 800.000 kuna. Stipendiraju se daroviti učenici i studenti te oni koji se školuju u deficitarnim i STEM zanimanjima, a lani je uvedena i stipendija za učenike i studente s invaliditetom, no za tu kategoriju, kažu, nije bilo prijava.



Učeničke stipendije iznose 6000 kuna godišnje i isplaćuju se tijekom školske godine, od rujna do lipnja, u iznosu od 600 kuna mjesečno. Dodijeljeno je 11 takvih stipendija za aktualnu školsku godinu učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja, te 24 stipendije darovitima.



Kod studentskih stipendija riječ je o novčanoj potpori od 12.000 kuna koja se studentima isplaćuje tijekom akademske godine, od listopada do srpnja, u iznosu od 1200 kuna mjesečno. Lani je dodijeljeno 15 takvih stipendija onima koji se školuju za deficitarna zanimanja, osam darovitim studentima te 25 stipendija onima koji su upisani na studijske programe iz STEM područja znanosti.

Iz Grada su podsjetili i na pilot projekt gradsko poduzetničkih stipendija, ističući kako je riječ o originalnoj osječkoj ideji gdje studente zajedno stipendiraju Grad i tvrtke s područja Osijeka. Trenutno je 16 takvih stipendista i plan je nastaviti provedbu.

Grad Osijek inače stipendira učenike četverogodišnjih srednjih škola od treće godine školovanja, a učenike trogodišnjih strukovnih škola od druge godine školovanja. Daroviti učenici trebaju ostvariti prosjek ocjena najmanje 4,50, dok je učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja dovoljan i prosjek od 3,50.



Studenti se pak stipendiraju od prve godine diplomskog studija, odnosno od druge godine preddiplomskog studija, a trebaju ostvariti prosjek ocjena najmanje 4,00 za darovite, te 3,50 ako se školuju za deficitarna zanimanja i STEM područja znanosti.