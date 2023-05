Cijelo pravosuđe je na nogama. Suci u ponedjeljak idu u bijeli štrajk, a Dnevnik Nove TV doznaje da će štrajkati i tužitelji iz zagrebačkog Općinskog kaznenog državnog odvjetništva. O ovoj je temi reporterka Josipa Krajinović razgovarala sa sutkinjom Tijanom Kokić, dopredsjednicom Udruge hrvatskih sudaca.

Osim sudaca, u štrajk idu i tužitelji zagrebačkog Općinskog kaznenog državnog odvjetništva te pravosudni policajci. Ispred Ministarstva pravosuđa organiziran je prosvjed za 26. svibnja, a ondje će doći i zapisničari, sudski savjetnici, dostavljači, spremačice i drugi službenici i namještenici koji traže povećanje koeficijenta od 15 posto.

O ovoj je temi reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović razgovarala sa sutkinjom Tijanom Kokić, dopredsjednicom Udruge hrvatskih sudaca.

"Ponedjeljak će u principu izgledati kao svaki radni dan: suci će biti na poslu, radit će radnje u postupcima koje nisu ročišta. Radit će sve druge poslove koje imaju po spisima, ali se neće održavati ročišta jer je to zapravo jedna od onih vidljivih situacija koje ljudi razumiju", rekla je.

Krajinović ju je zatim pitala hoće li se, na primjer, rješavati razvodne parnice.

"Sami razvodi nisu hitni, ali ako su unutra neke hitne privremene mjere ili ako je to mjera ovrhe nad djetetom, to su hitni postupci. Vjerojatno će se raditi, ali to je prepušteno svakom sucu da sami odlučuju", odgovorila je Kokić.

Također je rekla da su suci koji idu u štrajk već odgodili ročišta koja imaju sljedeći tjedan.

"Mi šaljemo obavijest da se odgađa ročište. Hoće li će ta obavijest doći na vrijeme, to ovisi da li ta osoba ima punomoćnika odvjetnika. Onda će on to e-komunikacijom primiti već danas. Ako ide redovnom poštom, onda ne znam kako će to doći do Splita na vrijeme – ili hoće ili neće", ustvrdila je sutkinja.

"Građani se mogu i sami raspitati. Mogu nazvati pa će dobiti informaciju. S druge strane, možda je najbolje rješenje da ujutro nazovu i vide je li ročište odgođeno ako već nisu na vrijeme dobili obavijest", dodala je.

Kokić je odgovorila i na pitanje o odazivu sudaca na bijeli štrajk.

"Nikada svi ne sudjeluju u svemu. Pretpostavka je da neće niti svi suci, ali veliki dio će sudjelovati. Ja imam samo podatak da se velik broj sudaca, nakon što su mjere donesene, ponovo uključio u Udrugu sudaca. Što znači – podržavaju", rekla je.

