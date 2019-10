Vera Begić na sudu u Puli dobila je 4 godine zatvora jer je u kolovozu 2018. skrivila prometnu nesreću u kojoj je poginuo Igor Soldatić. Njegova obitelj je ogorčena presudom.

Vera Begić, bivša riječka pročelnica za sport, na Županijskom sudu u Puli u utorak je osuđena na 4 godine zatvora jer je pijana u kolovozu prošle godine, vozeći u suprotnom smjeru na Istarskom ipsilonu, skrivila prometnu nesreću i udarila u automobil u kojem se vozila obitelj Soldatić. Igor Soldatić je preminuo.

"Ovo je sramota od države", rekla je njegova supruga dok je u suzama izlazila iz zgrade pulskog suda.

"To je velika sramota za državu i sudstvo, sprega politike i sudstva. Nemoguće je da ona, nakon 15 minuta čitanja ozljeda od kojih je moj sin preminuo, dobije samo četiri godine zatvora. To je nepojmljivo, maksimalna kazna zatvora je dvanaest godina, očekivao sam jedanaest. Za četiri godine isplati se onda nekoga pregaziti i ubiti jer je to mnogo jednostavnije nego nekoga upucati. Umjesto dvadeset dobije četiri godine zatvora", izjavio je i Valter Soldatić, otac poginulog.

Predsjednica sudskog vijeća Gabrijela Marčeta Ferić navela je koje su bile otegotne, a koje olakotne okolnosti za ovakvu presudu.

„Prilikom odlučivanja o vrsti i mjeri kaznene sankcije koja je primijenjena prema okrivljenoj, sud je imao u vidu sve okolnosti koje utječu da kazna po vrsti i mjeri bude lakša ili teža, a posebice jačinu uzgrožavanja zaštićenog dobra, način počinjenja i posljedice, prijašnji život okrivljene, njezine osobne i imovinske prilike, kao i njeno ponašanje nakon počinjenja kaznenog djela, i to neposredno po počinjenju, tijekom kaznenog postupka, kao i odnos prema žrtvama.

U svezi s time Vijeće je, kao otegotno okrivljenoj cijenilo da je dijete od 10 godina kao putnik u vozilu kojim je upravljao pokojni Igor Soldatić, također zadobilo tjelesne ozljede, iako ne teške naravi te da je okrivljena u dva navrata prekršajno kažnjavana zbog kršenja odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a što sve ukazuje na njezinu upornost u nepoštivanju prometnih propisa i izostanak kritičnosti prema takvom ponašanju.

Kao olakotno okrivljenoj je cijenjeno da se odmah na početku rasprave izjasnila da se osjeća krivom za kazneno djelo za koje je okrivljena te nije osporavala odlučne činjenice u ovom predmetu čime je bitno ubrzala dovršetak rasprave te je izrazila žaljenje i kajanje iz čega proizlazi da je spremna suočiti se s posljedicama počinjenog kaznenog djela, kao i okolnost da je majka jednog maloljetnog djeteta, starog 7 godina te da je dosada kazneno neosuđivana.

Iako se nakon počinjena ovog kaznenog djela Kazneni zakon izmijenio, sud je prilikom odmjeravanja kazne sukladno odredbama čl. 3 Kaznenog zakona o obaveznoj primjeni blažeg zakona okrivljenu osudio na kaznu zatvora temeljem Kaznenog zakona koji je bio na snazi u vrijeme počinjena ovog kaznenog djela, a koji je za ovo kazneno djelo propisivao kaznu zatvora uz trajanju od 3 do 12 godina“ objasnila je sutkinja.

Vera Begić danas nije bila na izricanju presude.

Nesreća se dogodila 15. kolovoza prošle godine u 23.50 sati kada je Begić za upravljačem svog 'peugeota' riječkih oznaka, vozeći u suprotnom smjeru Istarskog ipsilona od Buja prema Novoj Vasi, prvo prednjim dijelom svog vozila udarila u betonsku zaštitnu ogradu koja razdvaja istočnu od zapadne kolničke trake, a nakon toga lijevim dijelom automobila udarila u prednju lijevu bočnu stranu 'peugeota' pulskih oznaka kojim je iz suprotnog, dopuštenog smjera upravljao Igor Soldatić.