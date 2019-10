Vera Begić, bivša riječka pročelnica za sport, u kolovozu 2018. skrivila je prometnu nesreću. U sudaru je na mjestu poginuo vozač automobila na koji je naletjela. Dobila je 4 godine zatvora. Obitelj poginulog je ogorčena presudom.

Bivša pročelnica za sport Grada Rijeka Vera Begić (37) u srijedu je nepravomoćno osuđena na četiri godine zatvora zbog izazivanja prometne nesreće pod utjecajem alkohola u kojoj je preminuo 41-godišnji Igor Soldatić iz Umaga, a izrečena joj je i sigurnosna mjera sedmogodišnje zabrane vožnje.

Iako je dan ranije na raspravi plakala i izrazila žaljenje zbog svega Begić se u srijedu nije pojavila na izricanju presude na pulskom Županijskom sudu, a obitelj poginulog bila je potresena presudom.

Nesreća se dogodila 15. kolovoza prošle godine u 23.50 sati kada je Begić za upravljačem svog 'peugeota' riječkih oznaka, vozeći u suprotnom smjeru Istarskog ipsilona od Buja prema Novoj Vasi, prvo prednjim dijelom svog vozila udarila u betonsku zaštitnu ogradu koja razdvaja istočnu od zapadne kolničke trake, a nakon toga lijevim dijelom automobila udarila u prednju lijevu bočnu stranu 'peugeota' pulskih oznaka kojim je iz suprotnog, dopuštenog smjera upravljao Igor Soldatić.

U automobilu su se još nalazile Soldatićeva supruga i 10-godišnje dijete koji su prošli s lakšim ozljedama.

Kod Begić je tom prilikom utvrđena alkoholiziranost od 1,92 promila te joj je nakon nesreće određen pritvor u kojem je provela oko mjesec dana odnosno od 16. kolovoza do 14. rujna, nakon čega je puštena da se brani se slobode.

"Mi smo očekivali presudu u granicama predviđenih kazni. Činjenica je da se Vera Begić i pripremila da će biti proglašena krivom i da će biti osuđena na zatvorsku kaznu. Kazna je u granicama predviđenih zakonom, sud je prihvatio neolakotne okolnosti naročito njeno držanje pred sudom i ponašanjem na raspravi i donio ovu presudu" kazao je odvjetnik optužene Milenko Škrlec, dodavši kako se druga strana ima pravo na tu presudu žaliti.

Na pitanje zašto nije došla na izricanje presude, Škrlec je istaknuo da joj je u utorak bio iscrpljujući dan pa je iskoristila pravo da ne dođe.

Otac poginulog: Ovo je velika sramota za državu i sudstvo

Otac stradaloga, Valter Soldatić, u izjavi za novinare izrazio je veliko ogorčenje presudom.

"To je velika sramota za državu i sudstvo, sprega politike i sudstva. Nemoguće je da ona, nakon 15 minuta čitanja ozljeda od kojih je moj sin preminuo, dobije samo četiri godine zatvora. To je nepojmljivo, maksimalna kazna zatvora je dvanaest godina, očekivao sam jedanaest. Za četiri godine isplati se onda nekoga pregaziti i ubiti jer je to mnogo jednostavnije nego nekoga upucati. Umjesto dvadeset dobije četiri godine zatvora", izjavio je novinarima.

Ponovio je kako je u ovom slučaju na djelu "sprega politike i sudstva jer je nemoguće da za sve što je počinila odnosno da je vozila u suprotnom pravcu, da je bila pod vidnim utjecajem alkohola, da je ubila čovjeka i ozlijedila ostale, u konačnici dobila samo četiri godine zatvora".

"Netko ih je nečim prisilio da odrede tako malu kaznu, da li su potplaćeni novčano, da li su neki položaji u pitanju, ne mogu tvrditi. Jedno je sigurno - žalit ćemo se, kao i vjerujem državni odvjetnik".

"Nemoguće je da je osuđena na tako malu vremensku kaznu. Nije pošteno...Spominje se da ima malodobno dijete, no i moj unuk je isto malodobno dijete, ima deset godina, ostao je bez oca. Ona će vidjeti svoga sina, on će nju dočekati, moj unuk neće dočekati svoga oca", poručio je otac preminulog Soldatića.

"Sramotna je ova država", kazala je u suzama na izlasku iz suda supruga poginulog Igora Soldatića.

Rekla vatrogascima da nije vozila

Sutkinja Gabrijela Marčeta Ferić tijekom suđenja pročitala je izjave niza svjedoka te su pregledane videosnimke nadzornih kamera.

Begić je nakon nesreće, kako se navodi, izišla iz automobila, ogrebena i krvava, i došla do vozila s kojim se sudarila i u kojem je vozač još davao znakove života. Njegova supruga i dijete bili su ozlijeđeni, Begić se, po navodima sa suđenja, potom vratila u svoj automobil, a u međuvremenu su stali ostali vozači, pozvali hitnu i krenuli pomoći unesrećenima.

Begić je za to vrijeme sjela na stražnje sjedište svog automobila, a kad su na mjesto događaja došli vatrogasci, jedan od njih pitao ju je za vozača. Ona mu je, vjerojatno u stanju šoka, kazala: "Ja sam vlasnica automobila, ali nisam vozila", što je potom ponovila i drugom vatrogascu.

Vještak je na sudu ustvrdio kako je vozila 95 na sat. Vera Begić priznala je krivnju za nesreću.

Suspendiranoj pročelnici ovo nije prva prometna nesreća pod utjecajem alkohola. Naime, i 2017. godine je usred bijela dana izazvala nesreću, a 2002. je sletjela je s ceste.