Policajac koji je suspendiran pod optužbom da je odao službenu tajnu dostavljanjem medijima podataka o prekršaju Josipa Ćelića, bivšeg zamjenika ravnatelja policije, tvrdi da on nije zviždač već Pedro. O cijelom slučaju javno će progovoriti u petak na konferenciji za novinare u Zagrebu.

Zadarski policajac, suspendiran zbog sumnje da je medijima dostavio informacije i video o prekršaju Josipa Ćelića, bivšeg zamjenika ravnatelja policije, u petak će održati konferenciju za novinare na kojoj će progovoriti o detaljima svog slučaja.

Da će suspendirani policajac pred novinare potvrdio nam je njegov odvjetnik Branko Šerić, koji nam je otkrio i glavnu poruku policajca.

"Bit će to upoznavanje javnosti s njegovim slučajem, suspenzijem i načinom na koji su navodno utvrdili da je upravo on zviždač. A mi tvrdimo da on nije zviždač već - Pedro", rekao nam je Šerić.

Policajac će na konferenciji progovoriti i o načinu na koji su u policiji zaključili da je upravo on zviždač.

Za njegov slučaj zainteresirala se i Lora Vidović, pučka pravobraniteljica, koja je od MUP-a zatražila detaljne podatke, piše Jutarnji list. Zadarski prometni policajac privremeno je udaljen 8. studenog, a osim stegovnog postupka protiv njega je pokrenuta i kaznena istraga zbog sumnje da je odavao službenu tajnu.

Za provedbu Zakona o zaštiti zviždača zadužen je upravo Ured pučke pravobraniteljice, zbog čega je Vidović zatražila od MUP-a više podataka, a pozvala je i suspendiranog policajca da im se obrati.