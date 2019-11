Policajac koji je suspendiran pod optužbom da je odao službenu tajnu dostavljanjem medijima podataka o prekršaju Josipa Ćelića, bivšeg zamjenika ravnatelja policije rekao je da nije zviždač. Rekao je da nije ni znao za Ćelićev prekršaj.

Zadarski policajac Dragan Števanja, suspendiran zbog sumnje da je medijima dostavio informacije i video o prekršaju Josipa Ćelića, bivšeg zamjenika ravnatelja policije pojavio se na konferenciji za novinare, ali nije puno govorio jer je pod suspenzijom.

Njegov odvjetnik Branko Šerić rekao je da je Števanja pod disciplinskim postupkom i suspendiran. Kaže da Števanja o tome ne smije govoriti. ''ja preuzimam odgovornost pa neka me MUP slobodno goni'', rekao je odvjetnik.

Naglašava da je procurila snimka jurnjave Josipa Ćelića, a da je Števanja suspendiran jer je dostavio snimku. ''A nije'', rekao je Šerić i naglasio da je srčani bolesnik o čemu je upozorio ispitivača na poligrafu. ''Poligraf je zatitrao gdje kao nije trebao. To je jedini dokaz, a to ne može biti dokaz, zašto je on suspendiran'', rekao je. Kaže i da se nigdje ne navodi kako je to Števanja dostavio službenu tajnu kao niti zašto bi to bila službena tajna.

''Kako je predsjednik Sindikata Nikola Kajkić gdje je povjerenik Dragan Števanja, mislim da bi se moglo raditi o obračunu s ovim sindikatom jer im nedostaje vrlo malo članova da postanu reprezentativni sinidkat u MUP-u'', objasnio je Šerić.

''Tko je dostavio podatke, dobro je učinio''

Predsjednik Nacionalnog sindikata policije Nikola Kajkić rekao je da je ovo loša poruka MUP-a. ''To je poruka da bi za sve što se događa u MUP-u trebao biti kriv sindikalni povjerenik, da on mora biti crni Pedro'', rekao je. Kaže da neće birati sredstva da zaštite sve zaposlenike MUP-a. Naglasio je da svi pred zakonom moraju biti jednaki. ''Svašta smo čuli, bojim se da bi se u nadzoru moglo naći svašta'', rekao je Kajkić. Kaže da je onaj tko je dostavio informacije medijima dobro učinio i da bi on učinio isto.

Na pitanje je li Števanja znao za zataškavanje, odvjetnik Šerić rekao je da unutarnji nadzor nije pokazao da je on nešto znao i da nije ništa poduzeo. Šerić je rekao da snimkama ima pristup 28 ljudi, ali da većina ostalih nije bila na poligrafu. ''Da imam pristup podacima u zadarskoj policiji, za tri dana bih našao tko je dostavio DVD'', rekao je odvjetnik i ponovio da njegov klijent nije zviždač.

Kajkić je još rekao da je Davor Božinović jako loš ministar i da nikad nijedan nije toliko kadrovirao kao Božinović. Dodao je da su tražili odgovornost i ministra i ravnatelja. ''Ako se ovo dokaže ovo je najveća afera u MUP-u. Siguran sam da oni nešto prikrivaju, nešto veliko'', rekao je Kajkić i objasnio da se mora obaviti nadzor svih prekršaja koje su zabilježili presretači.

Na pitanje kako se osjeća, Števanja je odgovorio je protupitanjem kako biste se vi osjećali da ste suspendirani na poslu. Na kraju je izdvojio da nije ni znao za prekršaj Josipa Ćelića i da je doznao tek nakon medijskog upita. Kajkić je rekao da je Števanja mogao i odbiti poligraf i da mu se ništa ne bi dogodilo. ''On je izabran kao žrtveno janje. Ne znamo je li došlo od vrha'', zaključio je Šerić.

Kajkić je podsjetio da je on pod suspenzijom već 16 mjeseci. ''Spreman sam dati otkaz ako će to dovesti do istine'', rekao je Kajkić kojega terete za krivotvorenje službene zabilješke.

Josip Ćelić u međuvremenu je podnio ostavku na mjesto zamjenika ravnatelja policije. Formalno, podnio je zahtjev za premještaj iz osobnih razloga, koji mu je odobren.