Protiv policajca koji je prokazao Josipa Ćelića, bivšeg zamjenika glavnog ravnatelja policije, pokrenut je disciplinski postupak i kriminalističko istraživanje. Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost od MUP-a traži odgovore.

Nedavno je, kako je doznao Dnevnik Nove TV, u alkoholiziranom stanju s ceste sletio šef PNUSKOK-a Alen Barta. Njegov slučaj MUP je ekspresno riješio. I za razliku od kolege Ćelića ostao je na funkciji. Pitali smo zašto?

Alen Barta bio je alkoholizran i doživio nesreću te prošao s prekršajem i disciplinskom kaznom. I dalje je na funkciji. Josip Ćelić zbog brze vožnje sam podnosi ostavku.

Iz MUP-a objašnjavaju kako nije riječ o dvostrukim kriterijima. Razlika je u tome, tvrde, što je Barta o svemu obavijestio nadređene. "Prema njemu su, kao i prema svakom građaninu, podnijeti svi prekršajni nalozi. A budući da se radi o policijskom službeniku, prema njemu se postupalo i u odnosu na unutarnju stegu. Prema tadašnjem zamjeniku glavnog ravnatelja nije postupala unutarnja stega već je on sam iz osobnih razloga zatražio razrješenje s funkcije", kazala je Marina Mandić iz Ministarstva unutarnjih poslova.

Ali i dalje ne otkrivaju ključnu stvar - je li Ćelić u trenutku prekršaja bio na dužnosti. "Vjerujte, stručni tim je u razgovoru s njim utvrdio sve relevantne okolnosti. Ali sama činjenica, kao što kažem, naglasak je bila provjera navoda koji su došli iz medija, a to je da je došlo do neprocesuiranja evidentiranog prekršaja", dodaje Mandić.

Ako je tadašnji zamjenik ravnatelja bio na dužnosti, tvrdi predsjednik Sindikata policijskih službenika Mario Puškarić, onda ga štiti zakon. "Ako je Ćelić za vrijeme posla počinio taj prometni prekršaj, on ima zaštitu Zakona o prometu na cestama koji dozvoljava brzinu veću od dopuštene policijskim službenicima u službi", smatra Puškarić i dodaje da je on "u tom trenutku trebao napisati izvješće i netko je to postupanje trebao opravdati".

U cijelu priču se upleo i saborski Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Nije im jasno zašto se protiv zviždača koji je u javnost pustio snimku Ćelićeve vožnje provodi kriminalistička istraga i disciplinski postupak te temeljem kojih pravnih akata i na temelju koje pravne osnove su takve radnje poduzete prema predmetnom policijskom službeniku.

"Javno prokazivanje dozvoljeno je u točno taksativno navedenim slučajevima. Mi smo mišljenja kako ni jedan od navedenih slučajeva u ovom slučaju nisu ispunjeni", objasnila je Marina Mandić iz MUP-a.

Ni o slučaju Ćelić - prebrza vožnja, ni o slučaju Barta - pijan za volanom, javnost nije doznala od policije. Već od medija.

