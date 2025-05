Potrošači će zahvaljujući današnjoj Vladinoj odluci moći vidjeti koji trgovci nude najpovoljnije cijene i gdje mogu najbolje potrošiti svoj novac, izjavio je u petak nakon sjednice Vlade ministar gospodarstva Ante Šušnjar.

Svima će biti omogućeno da putem softverskih alata prikupljaju i analiziraju cijene, rekao je Šušnjar, koji se nada da će i potrošačke udruge iskoristiti tu mogućnost.

"To je njihov posao i mi ćemo to poticati. Već smo održali niz sastanaka s njima kako bi unaprijedile svoje alate", rekao je Šušnjar.

Ante Šušnjar - 1 Foto: DNEVNIK.hr

"Sidrenje cijene"

Što se tiče objavljivanja dodatne cijene, objasnio je da se ona odnosi na današnju cijenu artikala i dodao da se to kolokvijalno naziva sidrenje cijene. Trgovcima je, kaže, ostavljen rok za prilagodbu do 15. svibnja, ali to će biti cijena koja vrijedi na današnji dan, što će omogućiti uvid u kretanje cijena.

Dodatna cijena se odnosi na hranu, piće, kozmetiku, sredstva za čišćenje, toaletne potrepštine i proizvode za kućanstvo. Za tu skupinu proizvoda vrijedi i obveza obveza svakodnevne objave ažuriranih cjenika na internetskim stranicama.

"Time ćemo smanjiti mogućnost lamentiranja 'jesmo poskupili, nismo poskupili'", rekao je Šušnjar i dometnuo da će se ubuduće moći vrlo jasno vidjeti šta se događa s cijenama.

Trgovina, ilustracija Foto: Getty Images

Što kažu podaci Državnog inspektorata?

Iznio je zadnje podatke Državnog inspektorata koji kažu da su obavljena 2222 nadzora pridržavaju li se trgovci propisa o ograničavanju cijena te da u 1621 nadzoru tj. u njih 73 posto nisu utvrđene povrede, a jesu u 601 nadzoru ili 27 posto.

Smatra da Vladine odluke daju rezultat te da će pridonijeti daljnjem smanjenju inflacije i da će ona biti svedena u poželjne okvire.

Ne smatra da bi na rast inflacije značajnije mogla utjecati turistička sezona.

"Znamo da se naše tržište drastično uvećava u mjesecima sezone. Neki to koriste kao priliku, tržište je tržište, a država tu intervenira koliko može. Jesmo tržišna ekonomija, ali i donošenjem ove odluke pokušavamo neke anomalije koje su prije uočene ispraviti, da se više ne događaju", rekao je.