Susjede nitko ne može birati, ali zato možemo stambene kredite s posebnom kamatnom stopom.

Volite li kada vas nedjeljom ujutro susjed s kata iznad odluči razbuditi plesnom Lord of the Dance poskočicom u klompama? Mali, ali super-sonični pekinezer susjede s trećeg ne prestaje lajati danima, ma što danima, mjesecima, godinama? Ajmo odmah u glavu - jeste li sretni sa svojim susjedima? Ako ste podstanar, onda ovo pitanje ponekad zvuči kao gruba provokacija.



Pogotovo ako vas vječno tužakaju gazdi. I to za bezveze. Recimo, prošli tjedan ste imali malo, tiho, nježno i gotovo dostojanstveno okupljanje. Bez glazbe i galame, u papučama. Tulume ne moramo niti spominjati, jer izgleda da su im preglasne i vaše misli. Sve je jasno. Vrijeme je za promjenu. Vrijeme je za vlastiti dom!



Tko može znati kakvi će nam biti susjedi. Baš nitko. Ali, znamo jednu stvar sigurno. Sada je možda najbolje vrijeme za stambeni kredit jer traje ova posebna akcija u RBA banci. Slobodno zatražite kredit u eurima s posebnom, nižom kamatnom stopom od 2,50% (EKS 3,07%)* i posebnom ponudom. Naime, do kraja ove godine, 31. prosinca 2021., ne naplaćuje se trošak procjene nekretnine. Ako vam ovo zvuči dovoljno primamljivo, onda vas vjerojatno zanima kolika će vam biti mjesečna rata kredita. Nju možete saznati odmah – kliknite ovdje i izračunajte koliko bi vam iznosila rata. Bez odlaska u poslovnicu. Najbolje od svega je što, ako vam se svidi ono što vidite, odmah možete zatražiti i sastanak u vama najbližoj poslovnici. Možda ćete ovaj put imali više sreće sa svojim susjedima. I sigurno još bolju kamatnu stopu.



*Fiksna na 3 godine pa promjenjiva kamatna stopa, za klijente Banke. Za iznos kredita 60.000,00 eura s rokom otplate 240 mjeseci, uz kamatnu stopu fiksnu za razdoblje od 3 godine, mjesečni anuitet je 317,94 eura. Ukupan iznos za plaćanje je 80.374,45 eura i uključuje interkalarnu kamatu u iznosu od 123,29 eura, redovnu kamatu u iznosu 19.434,96 eura, te ukupne troškove kredita za potrošača koji su uključeni u izračun EKS-a: prosječan iznos troška godišnje premije za policu osiguranja imovine u visini 198,00 kuna te mjesečnu naknadu za vođenje računa u visini 9,00 kuna. EKS iznosi 3,07%. U promotivnom periodu do 31.12.2021. Banka plaća troškove procjene nekretnine.

Kredit je osiguran hipotekom na nekretnini. Za kredite s valutnom klauzulom postoji rizik promjene tečaja jer strana valuta u budućnosti može imati manju ili veću vrijednost u odnosu na kune, a za kredite sa fiksnom kamatnom stopom na određeno razdoblje pa promjenjivom rizik promjene kamatne stope, što sve može utjecati na promjenu visine ukupne ugovorne obveze, kao i anuiteta/rata izraženo u kunama, koje plaća potrošač. Po kreditu je obvezno sklapanje ugovora o dodatnim uslugama: polica osiguranja imovine, po potrebi polica osiguranja života, a za ostvarivanje statusa klijenta potrebno je imati sklopljen/sklopiti ugovor o tekućem računu.