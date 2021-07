Iako je vlasnik tigra koji je snimljen u prikolici na trajektu negirao da je vlasnik, na kraju se ipak oglasio i potvrdio da jest. Zbog njegove izjave reagirao je susjed koji ga je prozvao zbog nebrige za životinju.

Nenad Dujmović susjed je Ivana Gospodnetića, vlasnika privatnog zoološkog vrta kraj grada Hvara. Nakon što je Gospodnetić priznao da je vlasnik tigra koji je viđen na Jadrolinijinom trajektu u kavezu prikolice pokrivene ceradom, Dujmović ga je prozvao za nebrigu o životinji.

Dujmovićev tekst prenosimo u cijelosti.

"Ako čitas ovaj članak i komentare na njega bez obzira bio tvoj tigar ili ne, zastani na trenutak i promotri što ti osjećaji govore. Mislim da je došlo vrijeme da počnes razmišljati o vraćanju životinja koje držiš u privatnom zatočenistvu pod krinkom Farme nazad u njihovo prirodno stanište i to ne samo zbog njihovog prava na život, uvjeta u kojima ih držiš nego i zbog sigurnosti sugrađana koje izlažeš svojim krivim tripom.

Javno sam te prozvao prije mjesec dana kad si mi izbrisao komentar na otvaranje tvoje Farme za javnost.... Hvala što si mi rođendan izabrao za takvu prigodu.... Nikada se nisi izjasnio niti pokušao obraniti svoje stavove nekakvim činjenicama.

Ja sam svoje rekao, a ti si me mogao barem zaustavit na putu ili nazvati i reći kako ti gledaš na stvari... Ali nisi.... Je li to zato što te jednostavno boli k... I neda ti se ili znaš da nikakve činjenice koje možeš predstaviti ne mogu opravdati tvoj Auschwitz od farme - nije više ni bitno...

Nije ni bitno je li ovo tvoj tigar ili ne, mada čisto sumljam da postoji još jedan spasitelj životinja kao što si ti na ovom otoku.... Jednostavno po zakonu brojeva mislim da je to nemoguće, a iskreno ne bih se ni iznenadio poznavajući okolinu u kojoj živim...

Hrvatska je ipak posebna zemlja....Bitno je da prestaneš s tim što radiš i to što prije to bolje, tigru nije mjesto u kavezu od 50 četvornih metara, orlu, sokolima također u deset četvornih metara. Te životinje su stvorene za let, a ne za čučanje na suhoj grani u kavezu, većina životinja ne uživa na zviždanju ljetnog sunca od kojih ne mogu pobjeći.

Koliko ti je beštija krepalo do sad? Što od nebrige ili zbog njihovih osobnosti kao vrste koje ne podnose i nisu stvorene za čelopek Bilog Potoka?

Rakunima nije mjesto na forskoj borovini u koju bježe čim vide priliku.... Paunovi su predivna stvorenja i obožavam ih, ali molim te hoćeš li ih maknuti iz mog polja.... Molim te, razloge ti ne moram predstavljati... Na tvoje veprove od 200 kila također ne želim naletavati u svom polju usred bijelog dana.... A ponajviše ne želim slušati tigrov krik UPOMOĆ dok berem masline, a ni dok plivam u Pokonjem dolu kilometrima dalje.... Daljnje nabrajanje mislim da nije potrebno....

Prijatelju, mislim da hodaš tramputicama koje ti nisu potrebne iskreno... Ovo ti je tvoje drugo loše izlaganje u javnosti za tebe i tvoju obitelj i posao koji radiš i drugo upozorenje koje ti život šalje da promijeniš... U životu sve imaš i ne treba ti ovakva karma na grbači...

Ne treba ni tvojim susjedima u polju koji drugačije od tebe razmišljaju, ne treba ni ljubiteljima životinja općenito koje moraju gledat ovakve članke i tebe se prisjećati i komentirati, a ponajviše ne treba životinjama koje držiš u svojevrsnoj zabludi da vode sretan i zadovoljan život unutar ograda s mrvicama kojim ih držiš na životu....

Probudi se Ivane i prestani okretati glavu osjećaju koji osjećaš dok čitas ovo što ti pišem...ako želiš spašavati životinje plaćaju ljudima koji rade na tome da ostanu u svom prirodnom staništu, doniraj, nemoj ih uklanjati iz istih i biti jedan od onih zbog kojih su postale ugrožene... To bi bilo plemenito od tebe, a ne da glumiš Hitlera životinjskog svijeta... Želim ti sreću i dalje i iskreno se nadam da ćeš ovoga puta odlučiti ono što je zapravo ispravno, moralno, a povrh svega humano...'', zaključio je Dujmović.