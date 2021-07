Premijer Andrej Plenković na Plitvicama je govorio o cijepljenju i poručio da ministri imaju odgovornost motivirati svoje službenike i dužnosnike da se cijepe.

Premijer Andrej Plenković naglasio je da još nije čuo razuman argument onih koji odbijaju cijepljenje. Ponovio je da se neće uvoditi obvezno cijepljenje, ali i apelirao na sve da to učine.

U Ministarstvu zdravstva vrlo je niska stopa cijepljenosti, pa je Plenković naglasio da je na ministrima da motiviraju dužnosnike i službenike u svojim ministarstvima.

Na pitanje reporterke Nove TV Petre Buljan ima li ministar Beroš još njegovo povjerenje s obzirom na to da nije ispunjen cilj procijepljenosti stanovništva, predsjednik Vlade malo je zastao, pa se nasmijao i rekao: ''Da nije Nova TV?'' Why am I not surprised'', zapitao se zašto nije iznenađen. ''Mi smo pokazali što mislimo o inicijativi oporbe, odvrtite si sjednicu sabora, pogledajte rezultat'', rekao je kroz smijeh.