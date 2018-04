Supružnici Đurđa i Željko Siladi nepravomoćno su osuđeni jer su dio novca prikupljenog u humanitarnoj akciji za Noru potrošili za poslovanje Radio Psunja.

Sud je presudio da su Željko, koji je direktor Radio Psunja, i Đurđa, glavna urednica na tom radiju, od 9. veljače 2013. do 19. studenog 2013. u Novoj Gradiški zajednički i prema prethodnom dogovoru u nakani da pribave nepripadnu imovinsku korist, uključili Radio u promidžbu humanitarne akcije "Nora fora – Hrabro dijete strašni lav". Akciju za prikupljanje novca potrebitog za liječenje maloljetne Nore Šitum u inozemstvu je provodila Udruga Hrabro dijete iz Nove Gradiške.

Đurđa Siladi e-mailom je kontaktirala s Leom Marasovićem iz Kanade, koji je sredstva u iznosu od 5.280,00 CAD htio platiti za liječenje Nore Šitum. Đurđa Siladi zatražila je da navedeni iznos umjesto na račun udruge Hrabro dijete uplati na račun Radio Psunja d.o.o., te je 19. veljače 2013. godine navedeni iznos u kunskoj protuvrijednosti 29.701,65 kuna uplatio za primatelja i korisnika udruge Hrabro dijete na žiroračun Radio Psunja d.o.o.

Supružnici Siladi taj su novac uporabili za poslovanje tvrtke Radio Psunj, čime su pribavili imovinsku korist u ukupnom iznosu 29.701,65 kuna, piše Jutarnji.

Željko Siladi u nepravomoćnoj presudi proglašen je krivim i dobio je kaznu zatvora u trajanju od osam mjeseci, odnosno dvije godine uvjetno, što znači da ako ne počini novo kazneno djelo u naredne dvije godine, ne mora u zatvor.



Njegova supruga Đurđa Siladi osuđena je pak na osam mjeseci zatvora. Ona nije dobila uvjetnu, nego će po pravomoćnosti presude morati u zatvor. Đurđi ovo nije prva presuda, jer je već bila na uvjetnoj kazni zatvora zbog počinjenja kaznenog djela protiv gospodarstva, utaje poreza i carine.

Presudu je komentirao Norin otac Ivica Šitum: ''Evo još jednog dokaza uspješne suradnje sudova u Slavonskom Brodu i organiziranog kriminala. Nakon što je sudac skoro pet godina držao predmet u ladici i odbijao požurnice DORH-a, donio je presudu od osam mjeseci i još jednu na uvjet dvije godine zatvora za poznate kriminalce iz Nove Gradiške, bračni par Đurđu i Željka Siladija. Koliko se procesa trenutno protiv njih vodi, to sam bog zna, a ono što bi trebala znati javnost jest to da je ovo već drugi put da kradu humanitarnu pomoć. Iako osuđivana do sada na bezbrojne presude sa rokom kušnje i iako je nedjelo počinila dok je bila pod uvjetom, nevjerojatni sud u Slavonskom Brodu osudio ju je na samo osam mjeseci. Čestitke časnom sucu.''