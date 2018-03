Vrhovni sud je donio odluku kako roditeljima Nore Šitum - Ivici Šitum i Đani Atanasovskoj, Udruga Hrabro dijete ne mora isplatiti iznos od 4,3 milijuna kuna prikupljen u akciji. Odvjetnik Šitumovih, Dean Španović, za Dnevnik.hr je rekao kako će protiv te odluke podnijeti ustavnu tužbu.

Vrhovni sud odbio je kao neosnovanu reviziju pokrenutu protiv Udruge Hrabro dijete od strane roditelja preminule djevojčice Nore Šitum te nalaže tužiteljima da udruzi isplate troškova parničnog postupka u iznosu od 155 tisuća kuna.

U presudi se navodi kako su nižestupanjski sudovi zaključili kako su sredstva prikupljena u akciji za liječenje malene Nore nenasljediva.

Podsjećamo, roditelji su tražili da im udruga solidarno isplati iznos od preko 4,3 milijuna kuna koji je prikupljen u akciji.

Odvjetnik Šitumovih: Podnosimo ustavnu tužbu

"Presuda je nerazumna, nerazborita, ne sadrži valjane i dostatne razloge o tome kome je pripadala ta humanitarna pomoć ili kakva su prava i obveze iz te humanitarne akcije nakon završetka. Druga stvar, sve ostaje sad na Ustavnom sudu i da odluči sad definitivno u toj pravnoj stvari. Protiv ove odluke Vrhovnog suda ćemo podnijeti ustavnu tužbu. Tako da ćemo imati dvije ustavne tužbe o kojim će se objedinjeno odlučiti na Ustavnom sudu. Definitivna odluka je nevjerojatno arbitrarna i nerazumna. Oni se pozivaju na zakon o humanitarnoj pomoći iz 2015. godine koji uopće nije bio na snazi u vrijeme održavanja humanitarne akcije. Ja to još nisam vidio u praksi da se pozivaju na zakon koji nije postojao u tom trenutku. To je za ne povjerovati. Apsolutno je nebitno što je kasnije zakonodavac eventualno neke nedostatke uklonio ili nije uklonio nekim novim zakonom. To je sasvim nebitno, a oni se na to pozivaju", rekao je za Dnevnik.hr odvjetnik obitelji Šitum, Dean Španović.

U priloženom dokumentu možete pročitati cijelu presudu Vrhovnog suda.

VSRH_Rev-3049-2015-2-an by Anonymous 6TYNW8 on Scribd