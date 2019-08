Manuela Fiasconaro, supruga pokojnog 57-godišnjeg sicilijanskog menadžera Eugenija Vincija koji je svoj život izgubio 13. kolovoza zbog trovanja ugljičnim monoksidom na jedrenjaku Atlantia, dala je iskaz na splitskom Županijskom sudu te otkrila detalje kobnog putovanja.

Ona je na brodu bila zajedno sa sinom i kćeri koji su zbog trovanja u teškom stanju završili u splitskoj bolnici, no srećom, zahvaljujući iznimnom trudu splitskih liječnika i osoblja bolnice, dobro se oporavljaju te će biti prebačeni na liječenje u Italiju.

Manuela tvrdi kako je njena obitelj s još četvero prijatelja 10. kolovoza došla u Hrvatsku te su nakon dolaska na jedrenjak, u jednoj sobi koja je bila uz krmeni dio bili smješteni njen suprug, ona i njihov 5-godišnji sin, dok je 11-godišnja kći bila u kabini ispred njihove prema pramcu s desne strane. Posada je, pak, bila smještena u pramčanom dijelu broda, piše Jutarnji list.

Žalili se da ne rade hladnjak i klima

Kako piše Juarnji, Manuela je ispričala je da su se, čim su se ukrcali na brod, požalili posadi da ne rade hladnjak i klima te da iz otvora za klimu u kabine dolazi neugodan miris. Mirisalo je kao benzin ili nafta, no poslije se taj smrad promijenio, bio je kao miris plina. Navela je da su oni to među sobom komentirali, no da ne zna je li te primjedbe netko prenio posadi.

"Desetak minuta nakon dolaska na brod kći i ja smo otišle spavati. Kad smo otvorile vrata njene kabine, osjetio se smrad koji je dolazio iz otvora klima-uređaja. I u našoj kabini se također, kad sam ušla, osjetio isti smrad. Legla sam u krevet i zaspala, a nakon nekog vremena sam osjetila da mi je jako vruće i da mi fali zraka pa sam rekla suprugu da vidi što je s klimom. On je otišao i vratio se s jednim članom posade, ne znam je li to bio kapetan ili skiper, te je klima ugašena. Zaspala sam, a nakon nekog vremena sam osjetila da mi se povraća. Bilo mi je jako loše, a vidjela sam da kraj mene na krevetu nema mog supruga. Zaspala sam, a nakon nekog vremena sam se opet probudila i opet povratila u krevetu, a ni tada nije bilo mog supruga kraj mene", tvrdi Manuela.

"Vidjela sam supruga nagnutog nad kadom"

Kaže kako je od četiri prozorčića u njihovoj kabini, te večeri ona napola zatvorila dva koja su bila pokraj njihova kreveta kako bi učinak klime bio bolji. Dva prozorčića uz krevet njenog sina bila otvorena cijelo vrijeme.

Navela je da je nakon toga opet zaspala i probudila se tek ujutro oko 10 sati te da se jako loše osjećala. U kupaonici čija su vrata bila otvorena vidjela je supruga nagnutog nad kadu i na njegovim golim leđima primijetila je crvene mrlje. Izletjela je iz kabine i tamo vidjela prijatelja i prijateljicu kojima je rekla da je njenom suprugu jako loše. Muškarac je ušao u njihovu kabinu i ubrzo izašao rekavši da je Eugenio mrtav. Otišao je potom do kabine u kojoj su bili bivši talijanski senator Bruno Mancuso i njegova supruga te je vidio da je i njima jako loše.

Podsjetimo, policija je prošlog tjedna uhitila vlasnika broda (23) i kapetana broda (27) te ih kazneno prijavila zbog teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti. Nakon što su obojica iznijeli svoju obranu pred Općinskim državnim odvjetništvom u Splitu i izjavnili se da se ne smatraju krivima, odlučeno je da se u nastavku postupka protiv njih mogu braniti sa slobode.