Mara Tomašević, supruga požeško-slavonskog župana Alojza Tomaševića, tvrdi da ju muž godinama zlostavlja i da je o tome dvaput obavijestila i samog Andreja Plenkovića, no odgovor nikad nije dobila.

“Došao je kući navečer i s nekim razgovarao na mobitel, na što sam ga upitala: ‘Jel’ te to ona zove?’ Istog trena nasrnuo je na mene, opalio mi nekoliko šamara, počeo me daviti te gurnuo na radijator i na cvjetnjak koji sam srušila. Zatim me naganjao po kući, ali sam uspjela pobjeći u sobu i zaključati se. Bili smo sami, jer sin, snaha i njihovo troje djece koji žive s nama nisu bili kod kuće. Nakon što sam se pribrala, obukla sam se, sišla dolje i rekla mu da idem na policiju, na što je on opsovao i rekao: ‘Idi!’” ispričala je Mara Tomašević, supruga HDZ-ova požeško-slavonskog župana Alojza Tomaševića, za Jutarnji list.

Njega je, naime, zbog nasilja prijavila policiji, koja je potom s njim u utorak obavila razgovor. Župan Tomašević otad ne komunicira s medijima, a predsjednik HDZ-a Andrej Plenković rekao je da je raspustio županijski ogranak stranke te da ne vidi kako bi Tomašević mogao ostati na mjestu župana u slučaju da se optužbe pokažu točnima.

Mara Tomašević tvrdi da je bilo puno situacija kada ju je davio, polupao joj mobitel, jednom joj razbio nos i oko, te joj prijetio da će je ubiti.

Kaže da ranije nije reagirala jer su je svi u njezinoj okolini od toga odgovarali govoreći joj da će mu upropastiti karijeru. "Odlučila sam durati misleći da će valjda to njegovo nasilno ponašanje popustiti", ispričala je Tomašević, dodajući da mu je predlagala i razvod, no on to nije prihvaćao.

"O svemu tome dva puta sam e-mailom pisala i gospodinu Andreju Plenkoviću, a drugi put sada kad je ponovno izabran za župana. Napisala sam da osoba koja je nasilna prema svojoj supruzi ne može vršiti dužnost župana. Nisam dobila nikakav odgovor. Sada se u meni nešto prelomilo i ne želim više skrivati ono što znaju svi u Požegi", rekla je Tomašević, dodajući da je u utorak poslijepodne dala iskaz na Prekršajnom sudu u Požegi, a policajci su joj rekli da je suprug dobio zabranu da joj prilazi na manje od pet metara.

Plenković se dosad o tim mailovima nije oglasio, ali jest predsjednik Sabora Gordan Jandroković, koji tvrdi da predsjednik HDZ-a o mailovima Mare Tomašević nije bio informiran. "Upravo sam dobio tu informaciju, provjerit ćemo zašto predsjednik HDZ-a o tome nije bio informiran, očito je u stranci došlo do pogreške. Kad smo doznali, reagirali smo promptno, raspustili smo ogranak HDZ-a Požeško-slavonske županije", kazao je Jandroković.

Mara Tomašević u utorak ujutro otišla je na svoje radno mjesto u kuhinji jedne požeške osnovne škole, a odlučila je i ostati u obiteljskoj kući s nadom da joj se ništa loše neće dogoditi.

Oboje su u utorak saslušani na Prekršajnom sudu kod suca Jaroslava Mahačeka. On u svojstvu okrivljenika, a ona u svojstvu žrtve.

"Uzeo sam iskaz žrtve nasilja, a okrivljeni je iznio svoju obranu i branio se da nije kriv. Slijedi redovni postupak u kojem je predloženo saslušanje desetak svjedoka. Kod mene su bili po prekršajnoj prijavi za verbalno nasilje, a fizičko će nasilje vjerojatno biti predmet kaznenog postupka. S naše strane nije bilo uvjeta za daljnje zadržavanje okrivljenika", rekao je sudac Mahaček za Jutarnji list.