Elia Molnar (20) najzloglasnijeg hrvatskog ubojicu upoznala je preko pisama, a prvi put su se uživo vidjeli na vjenčanju u utorak u kaznionici u Lepoglavi.

"Znam da sve mlade sanjaju o bijeloj vjenčanici, velikoj svadbi negdje u lijepom okruženju, ali sve su to snovi. Ne pitajte me zašto sam Srđanu pisala. Uostalom zašto ne? Meni se ostvarilo ono što sam željela. Srđan je baš onakav kakvim sam ga zamišljala. Nit manje nit više, nego baš onakav", kazala je supruga najzloglasnijeg hrvatskog ubojice Srđana Mlađana (36) za Jutarnji. Par se vjenčao u utorak u zatvoru u Lepoglavi.

Elia Molnar (20) odabranika je prvi put uživo vidjela na vjenčanju koje je bilo u zatvoru, a zaljubili su se razmjenjujući pisma. Nakon vjenčanja moći će ga posjećivati u zatvoru.

"Stvari koje je činio 90-ih su njegova prošlost, sve sam pročitala u medijima. I znam da čudno zvuči to što govorim jer se ja u to vrijeme nisam niti rodila, ali sam uvjerena da je on sad drugi čovjek koji će za osam godina izaći na slobodu", ispričala je za Jutarnji list Elia, uvjeravajući da je Mlađanova prošlost - prošlost, a o vjenčanju i sadašnjosti ne želi pričati.

"Mogu samo reći da je sve bilo očekivano. Zatvorski. Bila je to najobičnija svadba dvoje ljudi koji su kliknuli kroz pisma i koji se vole. Obred je kratko trajao. Haljinu sam odabrala sama. I još neke stvari. Nešto sam kupila, a nešto posudila, kako to obično biva. Nisu nam odobrili druženje nasamo. A medijska pompa koja je nastala oko toga mi je doslovno priuštila jako veliki stres. Istina je da mi je Srđan rekao da, sve što on radi završi u medijima, pa da postoji rizik i da će kad-tad i naše vjenčanje procuriti u javnost. Svjesna sam da je on interesantan medijima više od 20 godina, ali pustite nas i naše obitelji da živimo svoje živote. Pred nama je budućnost", kazala je 20-godišnjakinja koja ne želi govoriti niti o planovima za budućnost kao ni o svojoj ili suprugovoj obitelji.

"Samo želim da sva histerija slegne i da me se ostavi na miru. Nisam jedina osoba koja se udala za nekog u zatvoru. Ljubav nema granice", zaključila je.