Srđan Mlađan, jedan od najokrutnijih hrvatskih ubojica, oženio se u lepoglavskom zatvoru za 20-godišnju Zagrepčanku. Sisački monstrum hladnokrvno je ubio djevojku (16), umirovljenika i policajca. Pljačkao je banke, držao taoce. Za nekoliko godina je na slobodi.

"To kad se dogodilo, on je došao kući, popio čašu mlijeka i otišao leći. Ne razumijem da to netko može napraviti, popiti čašu mlijeka i otići leći", rekao je pred kamerama Nove TV Mladen Mlađan, otac sisačkog monstruma, hladnokrvnog trostrukog ubojice Srđana Mlađana.

Srđan, koji se nedavno u Lepoglavi i oženio, poslije ubojstva upravo to je učinio.

Bez povoda je, kao 16-godišnjak u siječnju 1998. u Petrinji ubio svoju vršnjakinju. Ona je sjedila na školskim stepenicama, a on joj je, skrivajući automatsku pušku, prišao.

"Vjeruješ li u Sotonu?", navodno ju je pitao.

Zatim je ustao i na glavu navukao fantomku. Iz torbe je izvukao pušku i djevojci pucao u potiljak. Došao je kući u Sisak kao da se ništa nije dogodilo.

Tada, sa samo 16 godina, već je imao dugu povijest nasilničkog ponašanja. Krađe, demoliranja učionica, pucnjave...

Policiji je tada bila glavna nepoznanica tko bi hladnokrvno s četiri hitca u leđa ubio mirnu i omiljenu djevojku.

Prvi tragovi istražitelje su odveli do dečka ubijene djevojke, s kojom je tada imao i razmirica. Dodatan trag sumnje produbio je i trag krvi pronađen na njegovoj kapi. Nakon provedenih vještačenja utvrđeno je da mladić nije mogao biti ubojica djevojke i istraga se, unatoč svim naporima istražitelja, našla u slijepoj ulici.

Mjesec dana kasnije, u veljači 1998., mještane sisačkog naselja Željezara šokirala je hladnokrvna likvidacija 63-godišnjeg umirovljenika. Na ulasku u garažu na potpuno identičan način kao i djevojka iz Petrinje ubojica je u žrtvu ispalio nekoliko hiotaca u leđa.

Vještaci Centra za kriminalistička vještačenja i forenziku Ivan Vučetić utvrdili su kako su oba ubojstva povezana jer su počinjena iz istog oružja. Istražitelji su znali kako imaju posla s opasnom osobom, a situacije iz tog vremena još se uvijek dobro sjećaju.

Ljudi su se u strahu zatvarali u kuće

''Ljudi su se bojali. Počeli su se zatvarati u kuće, ne izlaziti u večernjim satima na javna mjesta, tako da je sama atmosfera u Petrinji bila kaotična“, rekao je Vođa grupe s Odjela za krvne delikte.

Nakon više od 150 obavijesnih razgovora istražitelji nisu bili bliže odgovoru tko je hladnokrvni ubojica, sve do pljačke jedne banke na području Siska. Osumnjičeni za pljačku bio je samozatajni mladić iz Petrinje Srđan Mlađan.

Kriminalističkom obradom utvrđeno je kako je u jednoj od obližnjih videoteka u mjestu gdje je živio učestalo posuđivao film naslova ''Rođeni ubojice'', u kojem u prvoj sceni djevojka sjedi, prilazi muškarac i iz neposredne blizine puca joj u glavu. Obruč oko Mlađana stezao se te ga je policija odlučila privesti.

Za vrijeme pretresa kuće obitelji Srđanov otac priznao je da je za vrijeme Domovinskog rata nabavio automatsku pušku koja je nestala krajem 1997. godine. Gdje se puška točno nalazi, Srđan je često mijenjao u svom iskazu. Tek nakon očeva priznanja da se iz te puške pucalo na terasi obiteljske kuće te da su čahure još tamo – počela se rasplitati priča o krvavom pohodu Srđana Mlađana.

Vještačenjem je utvrđeno kako je iz te puške ubijena i maloljetna djevojka ispred petrinjske škole, kao i umirovljenik iz sisačkog naselja Željezara. Istraga je utvrdila kako je pušku i rezervnu odjeću sakrivao na obližnjem groblju na koje bi išao prije i nakon likvidacija koje je napravio.

Srđan Mlađan za dva ubojstva osuđen je na 12 godina zatvora, a za mjesto izdržavanja kazne određena je kaznionica u Požegi. Zbog uzornog ponašanja Mlađan je često izlazio na slobodne vikende, iz kojih se uredno i na vrijeme vraćao sve do jednog puta u veljači 2002. godine.

"U mraku sjediti s čovjekom s dva pištolja"

Dok su zagrebački plavci Odjela za potrage tražili odbjeglog bjegunca, drugi tim istražitelja istraživao je pljačku banke u blizini mjesta gdje se sumnjalo da se odbjegli Mlađan nalazi. Potrage za opasnim bjeguncem sjeća se i Željko Pul: „Na teren je izašla ekipa sastavljena od tri operativca, nakon što je nedvojbeno utvrđeno da si je on unajmio stan i da se u tom stanu skriva.''

Ulaskom u haustor opasni bjegunac susreo se i s policajcem, kojeg je ubio i potom se dao u bijeg. Idući Mlađanov potez bila je otmica tročlane obitelji na zagrebačkom Borongaju. Jedna od žrtvi otmice bila je i Božena Kosović.

''U mraku sjediti s čovjekom s dva pištolja, užas. Sreća da su ulične lampe dovoljno visoke bile tak da ipak sam vidjela njegovu sjenu. Ne mogu si to zamisliti da bi se još tako nešto moglo dogoditi. Da mi netko veže sina preda mnom“, prisjeća se gospođa Božena.

Talačka kriza uspješno je riješena nakon višesatnog pregovaranja. Za trostruko ubojstvo, pljačku banke i otmicu Mlađan je osuđen na 27 godina zatvora. Preživjele žrtve njegovih zločina, svjedoci, mještani Petrinje, svi strahuju što slijedi nakon njegova izlaska iz zatvora, 2027.

''Naravno da mi neće biti svejedno kad izađe i da ću ipak morati malo više računa voditi o djeci. Sad ja se nadam da se neće vratiti u Petrinju“, rekao je Srđanov prijatelj. Odgovor na to pitanje zna samo Srđan Mlađan.

Rijetki ga posjećuju

Srđan Mlađan, jedan od najvećih monstruma u novijoj hrvatskoj povijesti u Lepoglavi se i oženio. Svoju je romansu sa suprugom započeo dopisivanjem. Namjeru da sklopi brak morao je najaviti zatvorskoj upravi, nakon čega mu je vjenčanje i odobreno.

Svečanost je održana u utorak, uz neviđene mjere osiguranja, otkrio je Jutarnji list.

I dok se u svim ostalim slučajevima zatvorenicima nakon vjenčanja odobrava boravak u sobi za posjete, odnosno daje im se prostor i vrijeme za intimne trenutke nakon sklapanja braka, u Mlađanovu slučaju, s obzirom na sigurnosni rizik, uprava zatvora napravila je presedan i nije mu odobrila korištenje sobe za posjete.

Njegova supruga bit će jedna od rijetkih osoba koje ga posjećuju. U Lepoglavu k njemu dolaze samo Srđanovi roditelji, a osim njih, i posjećuje ga i bračni par koji brine o tome da ga preobrate.