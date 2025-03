Sisački monstrum Mlađan u zatvoru kovao monstruozne planove: Razotkrila ih jedna osoba, a bili su nerazdvojni

Najokrutniji hrvatski serijski ubojica Srđan Mlađan (44) trenutačno izdržava zatvorsku kaznu u Lepoglavi, a osuđen je na 27 godina zatvora.

U utorak je Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu podiglo optužnicu protiv njega. U više navrata u lepoglavskom zatvoru poticao je drugog zatvorenika na otmice i ubojstva osoba koje su svjedočile na njegovu štetu.

Mlađana se tereti da je od listopada do prosinca 2021., za vrijeme izdržavanja zatvorske kazne, u više navrata tražio od drugog zatvorenika da nakon izlaska iz zatvora pronađe određene osobe, između ostalih i one za koje je smatrao da su u kaznenim postupcima protiv njega svjedočile na njegovu štetu.

Tražio je da ih taj drugi zatvorenik otme i da ih usmrti, kao i da u računalo jedne osobe presnimi program s nezakonitim sadržajem, što je sve taj zatvorenik odbio učiniti.

Mlađan je to zatražio od svojeg vjenčanog kuma Željka Bijelića. Mediji dodaju da je Mlađan na popisu osoba koje treba ubiti imao ljude iz policije i pravosuđa, ali i svoju suprugu, s kojom se vjenčao u zatvoru.

Bijelić i Mlađan upoznali su se u kaznionici u Lepoglavi, u kojoj su obojica služila zatvorske kazne. Svoje su prijateljstvo potvrdili kumstvom, Bijelić je bio kum na zatvorskom vjenčanju Srđana Mlađana i Elije Molnar.

Srđan Mlađan

Mlađan bi na slobodu trebao izaći 2027. godine.

U siječnju 1998. sisački monstrum u Petrinji je ubio svoju vršnjakinju. Tada je imao samo 16 godina, a pucao joj je u potiljak dok je sjedila na školskim stepenicama.

"Kad se to dogodilo, on je došao kući, popio čašu mlijeka i otišao leći. Ne razumijem da to netko može napraviti, popiti čašu mlijeka i otići leći", rekao je 2019. pred kamerama Nove TV Mladen Mlađan, otac sisačkog monstruma.

U veljači 1998. u naselju Željezara u Sisku likvidiran je 63-godišnji umirovljenik. Na identičan način ubojica je ubio umirovljenika, pucao mu je u leđa.

Vještaci Centra za kriminalistička vještačenja i forenziku "Ivan Vučetić" utvrdili su kako su oba ubojstva povezana jer su počinjena iz istog oružja. Istražitelji su znali kako imaju posla s opasnom osobom, a situacije iz tog vremena još se uvijek dobro sjećaju.

No nije otkriven sve do jedne pljačke na području Siska. Osumnjičeni za pljačku bio je samozatajni mladić iz Petrinje Srđan Mlađan.

Mladen i Srđan Mlađan

Kriminalističkom obradom utvrđeno je kako je u jednoj od obližnjih videoteka u mjestu u kojem je živio učestalo posuđivao film naslova ''Rođeni ubojice'', u kojem u prvoj sceni djevojka sjedi, prilazi joj muškarac i iz neposredne blizine puca joj u glavu. Obruč oko Mlađana stezao se te ga je policija odlučila privesti.

Njegov otac priznao je da je za vrijeme Domovinskog rata nabavio automatsku pušku, koja je nestala krajem 1997. godine. Gdje se puška točno nalazi, Srđan je često mijenjao u svom iskazu. Naposljetku je otac priznao da se iz te puške pucalo na terasi obiteljske kuće te da su čahure još ondje.

Taj slijed događaja doveo je do rasplitanja priče o ubojstvima.

Vještačenjem je utvrđeno kako je iz te puške ubijena maloljetna djevojka ispred petrinjske škole, kao i umirovljenik iz sisačkog naselja Željezara. Istraga je utvrdila kako je pušku i rezervnu odjeću skrivao na obližnjem groblju, na koje bi išao prije i nakon likvidacija.

Za ubojstva je dobio 12 godina, a vikendom bi znao izaći na slobodu. Sve je bilo u redu s njegovim izlascima do 2002. godine.

Tijekom izlaska 16. veljače 2002. opljačkao je banku i ubio policajca.

Naime, dok su jedni policajci tražili bjegunca, drugi tim istražitelja istraživao je pljačku banke u blizini mjesta na kojem se sumnjalo da se odbjegli Mlađan nalazi.

Ulaskom u haustor opasni bjegunac susreo se i s policajcem, ubio ga i potom se dao u bijeg. Idući Mlađanov potez bila je otmica tročlane obitelji na zagrebačkom Borongaju.

Talačka kriza uspješno je riješena nakon višesatnog pregovaranja. Za trostruko ubojstvo, pljačku banke i otmicu Mlađan je osuđen na 27 godina zatvora.

U siječnju 2018. spriječen je njegov plan za bijeg iz zatvora, a sigurnosne procjene navode da on i dalje čeka priliku i planira bijeg iz zatvora jer se nikako ne miri s tim da u lepoglavskoj kaznionici mora ostati do 4. svibnja 2027. godine, a s obzirom na nove informacije, moguće i dulje.

