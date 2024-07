Kamere zabilježile sulude poteze vozača na hrvatskim cestama: Vožnja u suprotnom smjeru, pretjecanje preko pune linije…

Pretjecanje preko pune linije samo je jedan od mnogih prizora nad kojima se ovih dana zgražavamo. I nije jedini. Policija je u četvrtak tragala i za strancem koji je preticao preko dvostruke pune linije u tunelu.



Za većinu takvih prekršaja vozači se pokušavaju izvući na gužvu no izlike nema.



"Kolona, to smo svi mi. To smo mi vozači koji sudjelujemo u prometu i koji stvaramo te kolone. Trebamo se pripremiti za svoje putovanje, trebamo se informirati o putu, sva kako bi kasnije, tijekom putovanja izbjegla se nervoza, izbjegle se nekakve nepromišljene situacije", upozorio je Davor Bićanić, šef Centra za nadzor i upravljanje HAC-a.



Potencijalno najopasnija situacija svakako je vožnja u suprotnom smijeru.

"Izvanredna obavijest vozačima. Na dionici autoceste A1 između čvorova Jastrebarsko i Lučko u smijeru Zagreba primijećeno je vozilo u suprotnom smjeru", glasilo je upozorenje HAK-a.



Nevjerojatno, ali takve su situacije gotovo pa svakodnevne. Kamere su čak zabilježile cijelu kolonu koja je vozila u suprotnom smjeru. Tek je posljednji od njih shvatio što je učinio i uz rizik skrenuo prema prvom izlazu.

Što učiniti ako vam se to dogodi mnogi ne znaju.



"Najidealnije bi bilo zaustaviti vozilo na zaustavnom traku, upalit sva 4 pokazivača smjera, osigurati to mjesto na kojem su se zaustavili sa sigurnosnim trokutom i uputiti poziv na sigurnosne službe kako bi oni došli tamo i dodatno osigurali to mjesto tako da se može izvesti ispravna operacija povrata vozila u pravi smjer", objasnio je Hrvoje

Pećnik iz HAK-a.



Takvi su suludi potezi na cestama često rezultat čiste obijesti.

Tako je jedan vozač vozio u suprotnom smijeru kroz tunel Sv. Rok zbog oklade. Pokušao je pobijeći no u konačnici je ipak kažnjen.



Baš kao i Švicarac koji je na Dalmatini vozio 250 kilometara na sat.

Kao pozitivan primjer vozačke solidarnosti iz Hrvatskih autocesta istiću stvaranje sigurnosnog koridora za žurne službe, no i tu ima onih koji profitirali gdje ne bi smjeli.



"Putem hitnog koridora, za žurnim službama, hitnom medicinskom pomoći, za vatrogascima se voze iza njih određeni vozači. Ne bi trebali koristiti takve situacije jer taj hitni koridor spašava živote", rekao je Davor BIćanić.



A jurnjava iza Hitne dodatni je rizik.

