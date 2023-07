Što će biti u aferi oko HEP-a? "To se u ovom trenutku čini kao najelegantniji način za premijera da primiri duhove, ali..."

Premijer Andrej Plenković kaže da je dobar premijer, ali da nije čudotvorac. Ništa on nije znao, vidio, čuo, a i posao s energentima je kompliciran, navodi.

Njegovu reakciju analizirao je reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić. Kaže kako bi se morao jako duboko zamisliti da se sjeti ovakvog dana za Vladu.

"Donekle podsjećaju, eventualno, na vrhunac afere Borg kada se Andrej Plenković znojio na samitu Europske unije u Sofiji, da bi konačno morala odstupiti Martina Dalić koja je zapravo bila žrtveno janje. Danas su sve jedinice jurnule u napad - i ministri Oleg Butković i Davor Božinović, i saborski zastupnik Mario Kapulica, konačno i sam Andrej Plenković koji je nasrnuo na medije u maniri Zorana Milanovića, samo zato što objavljuju važne, vrlo neugodne informacije te postavljaju vrlo logična pitanja na koja još uvijek nemamo odgovora", kazao je Krešić.

"Plenkovićev komentar da oni koji postavljaju pitanja i tu nešto fabriciraju, zapravo rade 'od pite da ne kažem što' - to je bilo ispod svake razine", dodao je.

Hoće li biti odlazaka?

Što bi se dalje moglo događati? Treba li očekivati ostavke ili odlaske?

Krešić podsjeća da se već počelo šuškati kako bi mogli otići i šef HEP-a Frane Barbarić, ali i ministar gospodarstva Davor Filipović.

Pročitajte i ovo Trakavica se nastavlja Gdje je trajno rješenje za VSOA-u? Milanović: "Banožić mora objasniti zašto neke prijedloge drži u ladici"

"I to se u ovom trenutku čini kao najelegantniji način za premijera da primiri duhove. No čak i ako se to dogodi - a za to trebaju prvo pristati obojica sami otići, jer znamo da Plenković nikada ne smjenjuje nekoga nego tjera da sami odu - pitanje je hoće li oni to htjeti", navodi Krešić.

"Ova priča sada seže do njegovog ureda, nema nikakve dileme. Pitanje je može li on tvrditi da nije vidio ili to netko iz njegovog ureda nije vidio, tako da - možda će se tu još ponetko morati baciti na mač", dodaje.

"Ali ima i nova priča koja izlazi iz Vlade, a to je da zapravo nikakve štete za HEP nije bilo. Ako promatramo dovoljno dugi period - da je HEP u jednom trenutku kupovao za nižu cijenu od tržišne te da se to sve sad treba utvrditi", navodi Krešić.

"Ako to prihvatimo kao činjenicu, onda ostaje pitanje zašto ćemo mi svi uskoro morati našim novcem dokapitalizirati taj HEP iznosom od nekoliko stotina milijuna eura", zaključio je Krešić.

Problem i nacionalna sigurnost

Problem je i nacionalna sigurnost i stanje u vojnoj sigurnosnoj obavještajnoj službi.

O tome ima li tu prostora za dogovor, Krešić navodi: "Jučer smo vidjeli da se dogodio mali iskorak prema dogovoru, ali nakon današnje retorike Milanovića gdje je Grlić Radman 'ludi šeširdžija' pitanje je kako će na to sad reagirati iz Vlade. Pritom se čini da Milanović nema namjeru pristati na prijedlog Vlade o čelnoj osobi VSOA-e".

"Ja moram primijetiti jedan detalj, kad se već bavimo Milanovićem - kako je danas njemu prošla ispod radara tema HEP-a. Bavi se temama unutarnje politike. Jedno vrijeme je imao mantru da se izvan Hrvatske neće baviti unutarnjopolitičkim temama. Bavio se VSOA-om, no HEP nije niti spomenuo", rekao je Krešić.

"Čovjek ima osjećaj da svaki put kad se Plenković nađe u ozbiljnom problemu, nekako doleti Milanović koji to okrene u drugom smjeru. Čovjek pomisli da su ponekad u nekom vrlo čudnom dosluhu", dodao je.

Napadi na medije

Predsjednik Vlade nasrnuo je na medije. Milanoviću je to redovita praksa, a vidimo da je sve češća i premijerova.

Pročitajte i ovo Sukob na vrhu Dvije hrvatske delegacije na samitu NATO-a: Protokoli dobro paze da se ministri ne sretnu s Milanovićem

"Mi smo višak koji treba otresti s ramena. Mi smetamo, postavljamo neugodna i naporna pitanja, radimo za nekog drugog, netko nas nekako plaća, nemamo što za reći, imamo samo dvije moždane stanice u glavi... to je sve jako loše za hrvatsku demokraciju, javni prostor i našu budućnost", rekao je Krešić.

"Obojica bi se morala prizvati pameti i početi se civilizirano ophoditi prema medijima", istaknuo je.

"Ne pamtim kad je Andrej Plenković sjeo na pola sata ili sat s medijima nego fingira da je pred medijima, a zapravo nas tamo petero, šestero, sedmero istovremeno postavlja pitanja, on dominira cijelom situacijom i radi ono što želi, a ne daje odgovore na pitanja", zaključio je Krešić.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.