Udruga Majke Srebrenice oštro je reagirala na izjave Zorana Milanovića. Nazvale su ga fašistom koji glumi demokrata.

Majke Srebrenice odgovorile su Zoranu Milanoviću, koji ih je nazvao starim ženama i izrazio nadu da netko ne iskorištava njihov položaj.

"Mi jesmo stare žene, majke koje su izgubile svoju djecu, a Zoran Milanović je fašist koji glumi demokrata," oštro su mu odgovorile iz udruge na svom profilu na Twitteru.

Mi jesmo stare žene, majke koje su izgubile svoju djecu, a Zoran Milanović je fašista koji glumi demokratu. — Majke Srebrenice (@MSrebrenice) November 9, 2022



Zoran Milanović u srijedu je komentirao izjave udruge Majke Srebrenice, koja ga je optužila da negira genocid.

Majke Srebrenice (Foto: Pixsell)

"To su sada već žene koje su u visokim godinama. Ako su tada bile majke, a njihovi sinovi vojnici, to su stare žene i uvijek su se držale dostojanstveno i nadam se da nisu pale u kliješta beskrupuloznih utilitarističkih muljatora iz Sarajeva. Ako jesu, bit će mi jako žao. Ali što je problem? Ja nikad nisam negirao razmjere ubojstava i masakra u Srebrenici, to mi ne pada napamet. To je kao da netko negira holokaust kao takav. Ali pravne kvalifikacije, to je nešto drugo. Nismo u nekom kalifatu ili teokratskoj državi da se ne smije o stvarima otvoreno govoriti. Ja ništa ne negiram," rekao je.

Ni udruga majki Srebrenice ne želi hrvatske vojnike na misiji u BiH: "Hrvatska je sudjelovala u agresiji"

"Bave se izjavama predsjednika susjedne države koja je članica svih organizacija kojih Bosna neće biti članica nikad," dodao je.

Novinari su mu spomenuli i da je udruga obavijestila UN da nipošto ne želi hrvatske vojnike u sklopu misije u BiH jer je Hrvatska bila jedan od agresora u ratu. Milanović je takva pisma opisao kao samoporažavajuća.

Majke Srebrenice protiv Zorana Milanovića: "Ostavite nas na miru. Svoje političke igre igrajte drugdje"

"Te srebreničke majke. Kažem 'te' jer nadam se da one ne stoje iza toga, 2015. su na poziv tadašnje predsjednice Grabar-Kitarović došle u Knin. Da nije bilo oslobođenja Knina, koji su oslobodili vjerojatno gremlini, možda bi bilo i drugog genocida u Bihaću, izjavila je tada Munira Subašić. Dan pobjede čestitala je riječima 'živjela Hrvatska, živjela BiH i sav dobar narod'. Što je ovo? Imaju li ti ljudi dvije vijuge u glavi", rekao je predsjednik.