Novi detalj stravične nesreće kod Novske otkriva kako je vozač kamiona na odmorište ušao brzinom od 90, iako je dopušteno 40 kilometara na sat. Stručnjaci tvrde kako je jasno da su kočnice radile, a što se vozaču točno događalo u kobnom trenutku još nije poznato.

Vozač kamiona koji se od subote nalazi u jednomjesečnom pritvoru, prije nego će skriviti stravičnu nesreću, ušao je na odmorište Novska vozeći 90 kilometara na sat. Na toj prilaznoj cesti inače je dopuštena brzina 40 kilometara na sat.

Novi poznati detalj nakon kojeg kreće horor. Prvo udara u teretno vozilo HAC-a, pa je na parkiralištu benzinske postaje naletio na 26-godišnju i 28-godišnju pješakinju i nanosi im teške ozljede. Jedna je i dalje kritično. Na parkiralištu odmarališta usmrćuje dvije 14-godišnjakinje. Nakon toga je oštetio tri vozila prije nego se konačno zaustavio na zelenoj površini.

Da su kočnice bile ispravne, kaže sudski vještak, posve je jasno. ''Pokazalo se ono što sam ja rekao nakon prometne nesreće, da kočnice, ako su bile ispravne u trenutku kada je krenuo, nisu mogle otkazati. Pokazalo se da je kamion ispravan'', kaže Goran Husinec, sudski vještak za analize prometnih nesreća.

“Neizmjerno nam je žao što se desila ovakva tragedija i ne možemo pronaći prave riječi utjehe''

Kočnice i tempomat na kamionu bili su ispravni, vozač je 140 kilometara vozio 90 na sat?

Neslužbeno se moglo od očevidaca čuti da je nakon nesreće rekao kako je problem u kočnicama i tempomatu. Pokazalo se da vozač nije bio pod utjecajem alkohola. Na tvrdnje da je možda zaspao, pojavile su se informacije kako je spavao na odmorištu Županja udaljenom oko sat vremena. No to još sve treba provjeriti, kaže vještak.

''Drugi dio ispitivanja će provjeriti kada je vozač krenuo, koliko je odmarao, koliko mu je trebalo od polazišta do Novske, je li mogao stići u Novsku u 9:45 minuta, ako to sve odgovara, ako štima, ako je to u skladu sa tahografom onda to znači da nije bio premoren onda moramo tražiti razlog u nekoj subjektivnoj sferi vozača'', dodaje Hustinec.

Iz sindikata vozača ništa ne žele tvrditi, ali smatraju da se nešto moralo dogoditi.

''Da se našao slučajno, da je išao točiti gorivo ili da je bilo koji dio razlog bio, vjerujem da se ne bi našao na ovom prednjem dijelu benzinske pumpe koji je predviđen za osobne automobile'', rekao je Miljenko Gočin iz sindikata vozača.

Ova nesreća podsjeća na onu iz 2006. godine kada je u tunelu Ledenik vozač kamiona neprilagođenom brzinom bez kočenja naletio na vozila ispred sebe. Poginule su dvije majke i dvoje djece. Vozač je u tom trenutku pisao SMS poruke. Što se točno dogodilo vozaču s 40-godišnjim iskustvom kod Novske, trebali bi otkriti istražitelji.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr