Ratko Mladić svoj je krvavi pir počeo upravo u Hrvatskoj. Županijski sud u Šibeniku još ga je početkom 90-ih osudio na 20 godina zatvora zbog ratnih zločina. Istrage protiv njega vodile su se u Zadru i Osijeku, međutim ti zločini nikada nisu završili u haškoj optužnici.

Sudska priča o Ratku Mladiću došla je do samog kraja. Od uhićenja u Beogradu, gdje se dugo skrivao, prošlo je deset godina. Prvostupanjskom presudom 2017. godine osuđen je na doživotnu kaznu zatvora zbog genocida u Srebrenici, napadanja Sarajeva i ostalih zločina u BiH.

''Ja ne znam kakva bi kazna trebala njemu da se izrekne i nikad ne može se porodicama bilo koju kaznu da mu izreknu, porodice ne mogu biti zadovoljne'', objasnila je Nura Begović, preživjela stanovnica Srebrenice.

Novi gradonačelnik Splita otkrio u kakvom ga je stanju dočekao Grad, ali i hoće li biti otkaza u gradskoj upravi: "Financijska situacija i nije tako loša"

Znate li tko ima pravo na besplatne bijele plombe, a tko ih mora platiti? Istražili smo i jesu li crne zaista opasne za zdravlje

Republika Srpska Mladića smatra ratnim junakom i nada se da će sud poništiti prvu presudu.

''Ja njega doživljavam kao vojnika i ne doživljavam ga kao ratnog zločinca, kako pokušavaju da ga predstave'', izjavio je Milorad Dodik, predsjedatelj predsjedništva BiH.

Haška optužnica Mladića ne tereti za zločine počinjene u Hrvatskoj. Sud u Šibeniku još ga je 1992. u odsutnosti osudio na 20 godina zatvora zbog napada na Kijevo.

''On je jedan od kninskih pukovnika iz vremena kada je Knin zaista bio kasaba i to ne zato što su tamo živjeli Srbi, mogli su tamo živjeti i Finci, naprosto je bio kasaba. Tamo su se gradile karijere uz rakiju i češnjak i beli luk takvih ljudi. Kasnije je počeo ubijati prvo po Kijevu, Vrlici i onda dalje. To je jedan psihopat koji se na kraju ponio kao strina. Bitno da je u zatvoru, pa makar i radi prolaska kroz crveno svjetlo. Bitno da je u zatvoru, takvi ljudi ne smiju biti na slobodi'', rekao je predsjednik Zoran Milanović.

''Kazna je nužna, ali kažem, neće to vratiti živote, niti će biti prava kompenzacija za sve ono što su ljudi i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj proživjeli'', komentirao je ministar unutarnjih poslova, Davor Božinović.

I obrana i tužiteljstvo u Hagu su uložili žalbe na prvostupanjsku presudu. Žalbene rasprave održane su u kolovozu prošle godine.

Nebrojeno počinjenih zločina

Andrija Jarak razgovarao je sa povjesničarom Antom Nazorom, ravnateljem Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata.

Mnogo je ratnih zločina koja je Mladić počinio - Zadar, zadarsko zaleđe, Škabrnja, Sinj, Sinjska krajina, planirao je rušiti branu na Peruču, a unatoč svim tim dokazima, ipak nisu završili u Haaškoj optužnici.

Ante Nazor, ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata Foto: DNEVNIK.hr

''Njegov razgovor sa Adžićem u Beogradu i sa Uzelcem u Banjoj Luci gdje on osobno priznaje da je korigirao vatru po Šibeniku iz 317 oružja'', rekao je Nazor.

''To je bio jedan bahati oficir JNA. Jednostavno ne možemo razumijeti kako sve te činjenice Haaško tužiteljstvo to nije uzelo u obzir, kada je riječ o Hrvatskoj'', komentirao je.

Nakon iznenadne smrti dječaka Beroš krenuo u akciju zabrane prodaje energetskih pića maloljetnicima: "Nije to smišljeno iz vedra neba"

Grčka zatvara granice za migrante koji dolaze preko Turske: ''Ovo je važan korak u borbi protiv ilegalnih migracija''

Očekuje da će danas Mladić dobiti doživotnu kaznu. No, pitanje je uloga Srbije u svemu tome i što znači doživotna kazna, ''osuditi pet, šest vojnih zapovijednika i političara, a ostaviti Republiku Srpsku na skoro 50 posto teritorija Bosne i Hercegovine''.

''On će dobiti kaznu, a Republika Srpska ostaje. Za mene je to poruka da se sila isplati jer pravda je daleko. Ovom presudom bit će donekle zadovoljena'', izjavio je Nazor te dodao da svi transkripti govore o bahatosti oficira u JNA i argumentaciji koja je tragikomična ali je ostavila iza sebe tisuće žrtava.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr