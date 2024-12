"Slučaj Agrokor je toliko kontaminiran...": Kako će Turudić utvrditi krivce za propuste?

Vijest da tužiteljstvo traži još godinu dana vremena za podizanje optužnice u slučaju Agrokor s negodovanjem su dočekali odvjetnici osumnjičenih.

"Ako ovakav prijedlog Državnog odvjetništva prođe, bit ćemo i u devetoj godini bez optužnice. Podsjetit ću da je praksa Europskog suda za ljudska prava da je očekivano trajanje prvostupanjskog postupka tri godine", kaže odvjetnik Ante Todorića, Fran Olujić.

"Jedan bučno iniciran, na početku vrlo atraktivan predmet koji, međutim, kroz godine doživljava mnoge komplikacije i mislim da je on sad u ovom trenutku kontaminiran u tolikoj mjeri da ja stvarno ne očekujem za vrijeme mog radnog staža da će on biti dovršen bilo kakvom odlukom koja bi bilo koga zadovoljila", napominje odvjetnik Ljubo Pavasović Visković.

Dubravka Krklec brani bivšeg direktora u Agrokoru Mislava Galića i kaže: "Za Mislava Galića to znači da će on ako sud prihvati ovakav prijedlog, što se nadamo da neće, još daljnjih godinu dana biti taoc kaznenog postupka koji se protiv njega vodi neovisno o tome što protiv njega ne postoji nijedan personalni ni materijalni dokaz, a to znači i njegovu blokadu vezano za bilo kakvo zapošljavanje u bilo kojoj pravnoj osobi na rukovodećoj funkciji".

Rok od godinu dana sud im je već bio dao nakon što se optužnica vraćala na doradu dva puta.

"Taj rok se može produljiti sada za 12 mjeseci i uvijek ako postoji opravdani razlog onda bi on bio temelj i za eventualno daljnje produljenje tih rokova", kaže Krešimir Devčić.

Ivica Todorić ne želi pred kamere, ovako je prije govorio: "To im se danas ruši kao kula od karata..."

Sve ovo se događa nakon propasti jednog od najskupljih vještačenja za koje je država dala oko milijun i 300 tisuća eura pa su naručili novo vještačenje od austrijskog tima, posao vrijedan 650.000 eura bez PDV-a.



Iz Županijskog državnog odvjetništva nam odgovaraju da je nemoguće u roku dovršiti vještačenje zbog kompleksnosti cijele materije, ali i zbog obimne materijalne dokumentacije na temelju koje se vještačenje i provodi.

Propalo vještačenje je potpisala Sani Ljubičić, aktualna europska tužiteljica. Sve je tad blagoslovio tadašnji glavni državni odvjetnik Dinko Cvitan. Na pitanje je li slučaj Agrokor prevelik zalogaj i mogu li se nositi s tim, Cvitan je 2017. u srpnju odgovorio: "Nema prevelikog zalogaja, onda bi priznali da država ne može rješavati svoje probleme, međutim mi probleme znamo rješavati."

Zasad se nemaju čime pohvaliti. Slučaj je obilježen i uhićenjem jedne od tužiteljica, uslijedile su kaznene prijave protiv čelnih ljudi u DORH-u.



"Taj se predmet zapravo s vremenom pretvorio u preživljavanje osoba koje su na bilo koji način dotaknute tim predmetima unutar sustava dakle mnogi sukobi su se dogodili, mnoga plaćanja koja se nisu trebala dogoditi, vještaci koji nisu smjeli biti vještaci, sukob među tužiteljima", kaže Pavasović Visković.

"Ne mogu vjerovati da bi predmet ovakve važnosti u kojem je potrošeno toliko proračunskih novaca mogao završiti bez odgovornosti nekog od ljudi iz tadašnjeg državnog odvjetništva", rekao je Olujić.

A sada je na čelu DORH-a Ivan Turudić od kojeg se očekuje i da utvrdi krivce za propuste.

