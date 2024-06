Vremena je još malo, SOA je u pitanju: Dogovor je moguć, ali zahtijeva nevjerojatan pothvat

Vremena je još malo - Danijelu Markiću mandat na mjestu ravnatelja Sigurnosno obavještajne agencije (SOA) ističe 6. srpnja. Iako se očekuje da bi mogao biti produžen, to zahtijeva nevjerojatan pothvat - dogovor između predsjednika Republike Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića. Dobra je vijest da je kontakt dva ureda uspostavljen, loša - da prepreka još ima.

Oni o čijem dogovoru ovisi tko će voditi Agenciju nisu pretjerano pričljivi. "Kontakti između dva ureda postoje, a idući tjedan ćemo se baviti tom temom, i Vlada i predsjednik", poručio je Plenković. U Uredu predsjednika Republike još su suzdržaniji - bez ikakva komentara.

Markiću je mandat istekao u svibnju, zadnja dva mjeseca je vršitelj dužnosti. Dogovor je zapinjao i zbog Milanovićeva inzistiranja da se uz ravnatelja imenuje i njegov zamjenik koji postoji u zakonu, ali nikad dosad nije bio imenovan.

Prvi čovjek saborskog Odbora za nacionalnu sigurnost SDP-ov Ranko Ostojić ne želi ulaziti u odnose predsjednika i premijera i priču o zamjeniku ravnatelja SOAe - radije se drži zacrtanih okvira: "Nisam odgovoran za taj dio, tu je podijeljena odgovornost predsjednika i premijera pa neka oni to i rješavaju. Naš dio posla je saslušati one koji budu predloženi i to ćemo i napraviti."

Ostatak oporbenih članova saborskog Odbora ipak je konkretniji, neki i otvoreno nezadovoljni aktualnim vodstvom SOA-e. Mostov Zvonimir Troskot kaže: "Nismo za dodatno uvođenje zamjenika ravnatelja nego nam je važnije da se suštinski izmijene čelne osobe unutar SOA-e i politike same dodatne zaštite nacionalne sigurnosti RH."

Ne uspiju li se dva ureda na vrijeme dogovoriti, pitanje je hoće li SOA za tjedan dana biti obezglavljena ili će Daniel Markić još jednom postati vršitelj dužnosti.

