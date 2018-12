Kriminalist i stručnjak za sigurnost komentirao je optužbe bivšeg savjetnika predsjednice Mate Radeljića, koji tvrdi da je smijenjen nakon pritiska i prijetnji SOA-e. Ustvrdio je kako su i Predsjednica i SOA pobrkali ovlasti te da je ako se tvrdnje pokažu točnima, to iznimno žalosno.

Mogućnost da SOA smjenjuje savjetnike predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović Cvrtila je komentirao kako to ne bi trebalo biti moguće, ali ako jest, onda je jako žalosno.

"To je miješanje ovlasti SOA-e u ovlasti Predsjednice, to se tako ne radi. Onaj tko je mogao smijeniti savjetnika je onaj tko ga je imenovao - pPredsjednica. Eventualno je taj razgovor mogao obaviti šef Ureda predsjednice i to u službenim prostorijama, a ne u nekakvim birtijama", rekao je Cvrtila.

Osvrnuo se i na odnos Predsjednice i SOA-e rekavši kako je moguće da Predsjednica ima apsolutno povjerenje u Daniela Markića. Savjetnik za sigurnost sastavni dio koordinacijskog tijela koje daje operativne zadaće i usmjerava SOA-e, a ovdje se dogodilo da netko tko je značajnije niže rangiran smijenjuje njega.

"To ni hijerarhijski ni funkcionalno ne bi smjelo tako funkcionirati. To nije normalno, takvi poslovi. Ako su to sigurnosni, protuobavještajni poslovi u svrhu zaštite Predsjednice onda bi to značilo da je Radeljić bio prijetnja Predsjednici, ako se SOA umiješala. To može ići u tom smjeru, da možda imaju informacije da je prijetnja prema njoj. Ali ako je takva situacija, onda je trebala reagirati policija, obaviti ozbiljan razgovor možda i uhićenja", kaže Cvrtila za N1.

Za sada nitko službeno nije demantirao Radeljićeve tvrdnje. Iz SOA-e su priopćili da je jedna od njenih zadaća i zaštita sigurnosti državnih tijela te protuobavještajna zaštita najviših institucija Republike Hrvatske. Radeljić pak tvrdi da su mu rekli da su ga "spremni zgaziti automobilom".

"To nije službena komunikacija. Ako i treba primijeniti nekakva sredstva prisile, što u tom slučaju i nije SOA ta koja obavlja neposredno tjelesno osiguranje Predsjednice, onda se to kaže na način da će se primijeniti neka sredstva prisile, a ne da će se nekoga gaziti autom. Nitko u državi nema ovlasti da nekoga gazi autom. To naprosto nije službena komunikacija, a nije ni mjesto", rezolutno tvrdi Cvrtila.

Cvrtila smatra kako ukoliko su Radeljićeve tvrdnje točne, to svakako nije zakonito.

"Dvije su stvari. Ako postoji prijetnja prema Predsjednici SOA službeno treba izvijestiti policiju, ako postoji prijetnja Radeljiću onda policija ima ovlasti obaviti razgovor s predstojnikom ureda gospodina Markića. Druga je stvar dokazivosti. Ako razgovor nije snimljen, onda ostaje riječ na riječ. Možda i jest snimljen pa SOA zato nije demantirala njegove tvrdnje."

"Očito se Predsjednica rješava ljudi koji su smetnja premijeru, zauzvrat za očitu podršku na sljedećim izborima. Mislim da se to kreće u tom smjeru, da je u tom kontekstu višemjesečnog latentnog sukoba premijera i predsjednice, premijer prevladao jer drži poluge članstva, blagajnu HDZ-a, bez čega predsjednica ne može uspjeti u osvajanju novog mandata", smatra Cvrtila.