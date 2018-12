Iz Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA) su odgovorili za Dnevnik Nove TV o optužbama Mate Radeljića, smijenjenog savjetnika predsjednice Republike, Kolinde Grabar-Kitarović.

Iz SOA-e se nisu očitovali o pojedinačnim tvrdnjama Mate Radeljića koje se odnose na čelne ljude te igurnosne agenciju, već su samo ustvrdili da svoje zadaće provode "kontinuirano i profesionalno".

Odgovor SOA-e za Dnevnik Nove TV prenosimo u cijelosti.

"Slijedom Vašeg upita izvješćujemo Vas da SOA svoje zadaće obavlja u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, pripadajućim zakonima, kao i godišnjim smjernicama za rad sigurnosno-obavještajnih agencija koje donosi Vijeće za nacionalnu sigurnost. O svim relevantnim saznanjima SOA izvješćuje državni vrh.

Pored zaštite ustavnog poretka, jedna od zadaća SOA-e je i zaštita sigurnosti državnih tijela te protuobavještajna zaštita najviših institucija Republike Hrvatske. SOA ove zadaće provodi kontinuirano i profesionalno te će ih i nadalje odgovorno obavljati", kaže se u odgovoru Sigurnosno-obavještajne agencije.

Radeljić, čiju je smjenu tijekom dana potvrdila Grabar-Kitarović, objavio je priopćenje u kojem iznosi teške optužbe na račun SOA-e, a prozvao je i samu predsjednicu.

Tvrdeći da želi objasniti zbog čega nije htio sam podnijeti ostavku, Radeljić je naveo da mu je vijest da će biti smijenjen u jednom zagrebačkom kafiću priopćio Davor Franić, šef kabitena ravnatelja SOA-e još 5. prosinca. Kaže da mu je Franić ispričao da je na taj razgovor došao po nalogu ravnatelja SOA-e Daniela Markića.

Priopćio mu je da će biti smijenjen te mu dao do znanja da će "služba u svakom pogledu štititi Predsjednicu od njegovog mogućeg negativnog djelovanja nakon što ode iz Ureda" te da je spreman "ako dobije takav zadatak, i autom se zabiti u njega".

Odmah je nazvao predsjednicu koja je, kako tvrdi, najprije šutjela koju sekundu, a onda mu rekla da ne zna o čemu je riječ i da će odmah nazvati Franićevog šefa Markića.

Da će ga doista smijeniti priopćila mu je tek 10. prosinca.

Predsjednica se o svemu još nije oglasila, no od visokog izvora iz njenog Ureda doznajemo da na Pantovčaku žale što je Radeljić na ovakav način dezavuirao sebe i funkciju koju je obnašao.

Josipović: Vrh SOA-e mora trenutačno otići

Ivo Josipović, bivši predsjednik Republike, kaže da je Radeljić "jedan od spin majstora", no ako je istina ono što tvrdi vrh SOA-e bi morao trenutačno otići, ali i sama predsjednica jer je riječ o gruboj zlouporabi tajnih službi za unutarnjopolitičke obračune.

"Nezamislivo mi je zašto predsjednica, koja može razriješiti bilo koga od svojih savjetnika, koristi tajnu službu da bi komunicirala s jednim od savjetnika. Cijeli slučaj pokazuje da je predsjednica i dosad bila marioneta jedne ekipe, dakle one vrlo desne čiji je eksponent bio gospodin Radeljić, a da očito sad nije sposobna riješiti svoj problem, pa to pokušava netko drugi rješava za nju i stavlja ju u ulogu marionete nekog drugog. Ali s puno rezerve uzimam ovu priču. Mora se provjeriti jer su implikacije zaista strašne. To je uvođenje tajnih službi u unutarnju politiku", rekao je Josipović za N1.

Bivši predsjednik je dodao da bi predsjednica morala reagirati svojom izjavom i opovrći ono što Radeljić govori, ako to nije točno, jer to u konačnici utječe i na nacionalnu sigurnost.