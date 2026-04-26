Dječak teško stradao od strujnog udara: "Emocije prevladaju kad su djeca u pitanju, no fokus je na zadaći"

Dječak (15) koji je stradao od strujnog udara u subotu u okolici Dubrovnika u životnoj je opasnosti. U njegovu spašavanju sudjelovali su piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, a iz HEP-a su upozorili na opasnosti u blizini trafostanica.

Nesreća se dogodila kod na trafostanice u okolici Dubrovnika. Iz Opće bolnice Dubrovnik helikopterom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u subotu je hitno prevezen u KBC Split. Stanje je i dalje teško.

"Dijete je trenutno u jedinici intenzivnog pedijatrijskog liječenja i dalje je u vrlo, vrlo teškom i po život opasnom stanju. Mi smo noćas prekinuli taj tzv.začarani krug koji se događa kod ovakvih teških ozljeda", rekao je Ivan Utrobičić iz Zavod za opekline, KBC Split.

Ivan Utrobičić Foto: DNEVNIK.hr

Iz policije su potvrdili da je riječ o nesretnom slučaju. Ovu zadaću hitnog medicinskog prijevoza mogao je obaviti samo MORH-ov helikopter, zbog prostornih mogućnosti i težine ozljeda.

"U pratnji dječaka su bili specijalist anestezije i reanimacije, anesteziološki tehničar, specijalist pedijatrije, što je zahtijevalo zdravstveno stanje dječaka. Žuti helikopter može prebacit po potrebe pacijente, ali ovo je češća praksa jer ovdje i inače budu pacijenti u zahtjevnom stanju koji zahtjevu pratnju većeg broja osoba koji ne bi mogli fizički ući u žuti helikopter”, objasnio je Luka Lulić, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Dubrovnik.

Četveročlanoj posadi vojnog helikoptera trebalo je 45 minuta do Dubrovnika. - svjedoči kapetan.

Helikopterom HRZ-a prevezen životno ugrožen dječak - 4 Foto: DNEVNIK.hr

"S obzirom na iskustvo i na pripremu svih tih zadaća emocije sigurno prevladaju više kad su djeca u pitanju. No, fokus je na zadaći i da ona uspješno bude obavljena. 395.eskadrila transportnih helikoptera od samog osnutka provodi zadaće prevoženja unesrećenih osoba. Nama je čast da možemo biti karika u lancu sa svim žurnim službama i da smo na raspolaganju 365 dana danju i noću pacijentima", poručio je satnik Marko Filipović-Grčić, kapetan helikoptera.

Iz HEP-a još jednom apeliraju na opasnosti koje prijete u blizini trafostanica.



"Navedena transformatorska stanica je bila propisno označena znakovima opasnosti, u skladu sa sigurnosnim propisima. Povodom ovog nesretnog događaja želimo skrenuti pozornost roditeljima i skrbnicima da upozore djecu na opasnosti koje predstavlja električna energija, potrebu poštivanja znakova zabrane pristupa i izbjegavanje blizine elektroenergetskih objekata", poručili su.

Unesrećeni dječak trebao bi biti prebačen u Klaićevu bolnicu u Zagrebu i tamo nastaviti daljnje liječenje.

"Mi ćemo njega prebaciti u Zagreb u referentni centar za liječenje dječjih opeklina ukoliko to okolnosti dozvole, ukoliko dijete bude transportibilno. Kako sada stvari stoje, dijete bi moglo ići sutra ujutro u suradnji s HRZ-om u Zagreb", rekao je Utrobičić.

Na terenu su bili i vatrogasci, a Kada je ljudski život u pitanju, sve službe su složne - ovakve zadaće imaju posebnu težinu i odgovornost.