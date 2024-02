Horor u Kanadi: Muškarac (29) ubio pet članova obitelji, među njima i dvomjesečnu bebu

29-godišnji muškarac optužen je za ubojstvo petero članova svoje obitelji. Tereti ga se da je ubio suprugu (30) te tri kćeri u dobi od šest godina, četiri godine te dvomjesečnu bebu, kao i za ubojstvo nećakinje (17).

Optuženog Ryana Howarda Manoakeesicka uhitili su nakon što su pronašli njihova tijela na nekoliko mjesta zločina u gradu Carman u Kanadi.

Muškarac je automobilom usmrtio ženu, njezino tijelo bacio u jarak te pobjegao. Policija je potom dobila dojavu o zapaljenom vozilu ispred kojeg su pronašli tijela njihove djece.

Tijelo njeove nećakinje policija je kasnije pronašla u kući u Carmanu, piše AP.

Muškarac je priveden. Forenzičari trenutno obavljaju istragu.

"Ovo je mračno vrijeme u Manitobi", rekao je premijer Manitobe Wab Kinew na konferenciji za novinare.

