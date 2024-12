"Unutar zidina za dva do tri mjeseca nitko neće moći dobiti dozvolu za novi apartman", potvrdio je prije gotovo godinu dana dubrovački gradonačelnik Mato Franković.

Gotovo godinu dana poslije Franković tvrdi kako je došlo do zabrane novih apartmana.



"Po nama je odluka sigurno stupila na snagu iako imamo informacije da se dozvole i dalje izdaju. Nije nam jasno kako i zbog čega”, i sam je zbunjen informacijom.



Dozvole izdaje županijski ured. Na upit ekipe Dnevnika Nove TV odgovaraju:



"Dozvole za iznajmljivanje smještaja izdaju se na zahtjev stranaka te su isti zakoniti i prema svim važećim propisima", stoji u priopćenju.



Dodaju, ako Grad donese drugu odluku, poštivat će je. S druge strane gradonačelnik tvrdi da je to već učinjeno, a ide i korak dalje i kaže kako županijski odjel to nikad nije ni trebao izdavati.

Više o nesporazumu na krajnjem jugu zemlje pogledajte u videoprilogu novinarke Dnevnika Nove TV Danijele Demarin Hasanović.

Pročitajte i ovo misteriozno nestala Žena propala u zemlju, pod njom se otvorila ogromna rupa: "Ovo bi mogla biti vrlo loša situacija"

Pročitajte i ovo budite oprezni! Nova prijevara širi se Hrvatskom: Policija izdala upozorenje nakon brojnih dojava građana

Pročitajte i ovo Svaka pomoć dobro dođe Svi umirovljenici dobit će za Božić dodatak: Pogledajte koliko će iznositi