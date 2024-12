Nakon tri desetljeća na nebu, MiG-ovi su se zauvijek spustili na tlo: "Svaki put kad bih sjeo u njega..."

"I to bi bilo to.

Dočekali su mirovinu nakon više od 3 desetljeća s generacijama vojnih pilota. Na čuveni MiG i grmljavinu kojom je parao nebo, država više ne računa.



"Dao je i više nego što je mogao, prešao je svoj maksimum i uvijek će ostati dio nas. Mi smo ciljano obučavani za MIG 21, evo, sad je emocija u meni proradila... To je puno odricanja i rada, ali kad se nešto voli, kad letiš na legendarnom avionu, kad imaš povijest iza sebe, stojiš na ramenima divova - onda ti ništa nije teško", rekao je brigadir Christian Jagodić, zapovjednik 91. krila.



Pamti se i adrenalin, ali i prvi savjeti mentora.

"I jedan let na MiG-u, školski krugovi... On samo kaže - snaga i šta ćeš drugo na MiG-u nego dodat snagu, ja dodam, on opet - snaga, mislim si puno je idemo brzo, ali nek se nađe. A on će - snaga, dere se, ja dodam još i mislim si, probit ćemo zvučni zid. A on će - ma skini snagu... a to, nije mi palo na pamet", prisjetio se brigadir Jagodić.

Jedan je to od najpoznatijih presretača i lovaca sovjetske proizvodnje. Nema zrakoplovstva kojem nije služio. Bez njih ne bi bilo ni hrvatskog.



"Najbolji prijatelji piloti su poginuli, a ovaj avion je preživio. Ne osjećam ga kao stroj nego živo biće! Svaki put kad bih sjeo u njega ja sam mu udahnuo život, a on bi me svaki put živog vratio nazad", zahvalan je na svemu i umirovljeni pilot Ivan Selak.



Ivan Selak bio je jedan od četvorice pilota koji su u vrijeme rata letjeli u istom smjeru! Riskirali su svoj život bijegom iz JNA i prve avione vratili kući.

"Nije bila otimačina, ja sam samo vratio ono što su oni ukrali...", rekao je Selak.



Uloga koju su imali u obrani u Domovinskom ratu bila je ogromna. Slavio se svaki povratak u bazu. Osvetnik Dubrovnika ne leti, a Selak ne skriva ni tugu, ni ponos.

"Zato što znam koliko je učinio za istinske heroje Domovinskog rata, one ljude na zemlji! Meni smeta kada mi netko kaže da sam legenda ili heroj. Ne, ja sam profesionalac. To bi bilo kao da doktoru kažete - bravo operirao si srce! Pa to je njegov posao!", rekao je Selak pun emocija.

Hrvatska je svoje MiG-ove modernizirala 2003. u Rumunjskoj. 12 godina poslije vratili su se s velikog remonta u Ukrajini. Iza tog milijunskog posla vukli su se repovi i ozbiljne optužbe za mito i pogodovanje!

Avioni koji odlukom politike tada nisu bili prizemljeni, letjeli su, čak i danas. Ali stanje je bilo daleko od idealnog, pratilo ih je nekoliko velikih nesreća i gubitak letjelica.

Nadzor neba iznad Hrvatske više neće raditi. Činit će to Talijani i Mađari. Posade moraju svladati francuske lovce!

Piloti lete i uvježbavaju se na Rafaleima. U kabinama ruskih grdosija neki od njih proveli su više od polovice svog života.



Vjeruju da jednog dana neće završiti kao staro željezo. Već biti izloženi kao dio povijesti.

Kad već ne lete, to je najmanje što nakon svega zaslužuju.

