Nastavljen je štrajk učitelja. Danas se štrajka u Vukovarsko-srijemskoj, Sisačko-moslavačkoj, Karlovačkoj i Zadarskoj županiji. Najavljen je i štrajk na fakultetima. U tijeku je konferencija za novinare Sindikata hrvatskih učitelja i Nezavisnoga sindikata zaposlenih u srednjim školama.

Premijer Andrej Plenković najavio je da će Vlada ponuditi povećanje plaća u idućoj godini za 6,12 posto, u tri vala, svim državnim i javnim službenicima, no Sindikati time nisu zadovoljni, pa su najavili nastavak štrajka.

Branimir Mihalinec iz Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske izjavio je u srijedu kako prosvjetni sindikati traže povećanje koeficijenata složenosti poslova učiteljima i nastavnicima za prosječno 6,11 posto, što se ne rješava povećanjem osnovice.

"Povećanjem osnovice jednakim za sve, još se više povećava razlika između zaposlenih u obrazovanju i drugih javnih službi“, poručio je Mihalinec i upozorio kako se prvi put dogodilo da neki premijer u Saboru nudi sindikatima povećanje osnovice, u potpunosti ignorirajući da se istovremeno vode pregovori sa sindikatima o tom pitanju.

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak izjavila je uoči današnje sjednice Vlade kako najavljeno povećanje plaća svima dobro samo ako se istovremeno mijenja i uredba o koeficijentima složenosti poslova.

"Zato je važno sjesti za stol sa sindikatima i dogovoriti dinamiku kako će se to napraviti, to se zove socijalni dijalog", kazala je Divjak.

Na pitanje hoće li HNS inzistirati da se koeficijenti reguliraju do donošenja novog proračuna odgovorila je: To je pitanje za HNS, koliko sam ja razumjela poruku, u paketu je to prihvatljivo".