Ministar gospodarstva Darko Horvat potvrdio je danas prije sjednice Vlade da će plaće rasti. Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak kaže da je najavljeno povećanje plaća javnim i državnim službenicima dobro samo ako se istovremeno mijenja i uredba o koeficijentima složenosti poslova.

Osim što je najavljen rast plaća za državne i javne službenike, najavljeno je i podizanje razine neoporezivog dijela plaća temeljem kojeg će plaća zapravo rasti svima. Međutim, zaposlenima u realnom sektoru s prosječnim prihodom, plaća će rasti za svega nekoliko desetaka kuna.

''Bit će povećanja plaća'', rekao je Horvat.

Na upit novinara zašto će javnim i državnim službenicima plaća rasti više nego onima u privatnom sektoru koji privređuju za državu, ministar Horvat odgovara da je u privatnom sektoru plaća posljednje tri godine rasla više nego u javnom.

''Već dvije godine vodim brigu o onima koji pune državni proračun i sve poteze koje vuče ministarstvo gospodarstva idu u prilog tome da raste minimalna plaća i prosječna plaća, da se smanjuje razlika između bruto i neto plaće'', rekao je Horvat te istaknuo da će se ''i ove godine cijena rada smanjivati''.

Donosimo tablicu: Izračunajte koliko bi vam se mogla povećati plaća nakon povećanja neoporezivog dijela dohotka

Divjak: Povećanje plaća bez promjene uredbe o koeficijentima ne bi bilo dobro

Ministrica Divjak poručila je da je najavljeno povećanje plaća za 6,12 posto svim javnim i državnim službenicima dobro samo ako se istovremeno mijenja i uredba o koeficijentima složenosti poslova.

"Paket je dobra odluka, povećanje plaća i promjena uredbe. Samo povećanje plaća bez promjene uredbe ne bi bilo dobro", izjavila je Divjak novinarima pred Banskim dvorima.

Dodala je kako sindikati i zaposleni u školama odlučuju o nastavku štrajka te je ponovila kako je premijerova ponuda dobra u paketu, ako dolazi uz razmatranje uredbe o koeficijentima složenosti poslova.

"Zato je važno sjesti za stol sa sindikatima i dogovoriti dinamiku kako će se to napraviti, to se zove socijalni dijalog", kaže Divjak.

Kada bi moglo doći do promjene uredbe ministrica ne zna. "Rokove će morati dati premijer jer je to njegov prijedlog. I dalje ide socijalni dijalog sa sindikatima", kazala je Divjak.

Novinari su je pitali i hoće li HNS inzistirati da se koeficijenti reguliraju do donošenja novog proračuna. "To je pitanje za HNS, koliko sam ja razumjela poruku jučer, u paketu je to prihvatljivo", poručila je Divjak.

Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek kratko je poručila da su svi zaposleni u javnim i državnim službama potplaćeni s obzirom na svoju stručnost.

Ministrica Vučković o povećanju plaća: Nema revolucije, samo evolucija

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković poručila je ispred Banskih dvora kako Vlada radi sve što je najavljivala uslijed jučerašnjeg povećanja plaća svim javnim i državnim službenicima za 6,12 posto te da taj potez nije revolucija, nego evolucija. "Vlada radi sve ono što je najavljivala, korak po korak. Nema revolucije, samo evolucija", poručila je ministrica Vučković.

Premijer Andrej Plenković najavio je u srijedu da će Vlada ponuditi povećanje plaća u idućoj godini od 6,12 posto svim državnim i javnim službenicima, u tri vala povećanja po 2 posto, zbog čega se odgađa smanjenje stope PDV-a za jedan postotni bod planirano od 1. siječnja.

"Ne trebamo imati stereotipe da se u jednom sektoru isključivo loše radi. Svugdje ima ljudi koji rade bolje ili koji rade manje dobro. Kao što je rekao predsjednik Vlade, tome je potrebno pristupiti konzistentno i sveukupno, razgovarati o sveukupnom odnosu prema javnim i državnim službenicima", naglasila je Vučković.

Smatra da je dobro što je ministar financija Zdravko Marić najavio da će se provesti sveobuhvatna rasprava o koeficijentima složenosti poslova i da to nitko prije godinama nije napravio.

"Jako je dobro započeti raspravu o uredbi o koeficijentima složenosti da svi skupa pogledamo na pravi način taj proces jer ne rade svi ljudi isto u segmentu javnog sektora", naglasila je ministrica.

Grlić Radman: Povećanje plaća odraz je stabilnosti Vlade

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman smatra kako je povećanje plaća javnim i državnim službenicima samo odraz stabilnosti Vlade te premijerove socijalne osjetljivosti.

Poručio je kako u ovome trenutku ne zna koji su razlozi za štrajk prosvjetara. "Sve je povećano, BDP raste, mirovine su povećane više nego što je bilo predviđeno do kraja godine. Mislim da je ova Vlada pokazala socijalnu osjetljivost", kazao je Grlić Radman.

Novinari su ministra pitali kako je to da onda i dalje prosvjetari štrajkaju te da nema nastave, a on je poručio kako nema razloga da štrajk traje.

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković kratko je kazao da je zadovoljan premijerovim najavama o povećanju plaća.